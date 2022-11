Moers: Wie das Mercator Berufskolleg für Bethlehem sammelt

Moers. Das Mercator Berufskolleg in Moers sammelt beim SOS-Kinderdorffest Spenden für die Einrichtung in Bethlehem. Es kommen große Summen zusammen.

Gutes tun und dabei schöne Einzelstücke entdecken – das war am Sonntag beim SOS-Kinderdorffest im Mercator Berufskolleg Moers möglich. Schülerinnen und Schüler des Berufskollegs, Eltern, Lehrkräfte, Ehemalige, Freunde und Förderer der Schule und Vertreter der Ausbildungsbetriebe nahmen an dem bunten Fest teil und gestalteten es selbst mit.

„Unser SOS-Kinderdorffest findet inzwischen zum 53. Mal statt“, sagte Annett Lenzen, Lehrerin am Mercator Berufskolleg und seit 15 Jahren zuständig für die Organisation des SOS-Kinderdorffestes. „Die Kooperation zwischen dem Mercator Berufskolleg und dem SOS-Kinderdorf in Bethlehem in Palästina besteht seit Anfang der 1970er Jahre, ins Leben gerufen durch den damaligen Lehrer Alfons Wylutzki und seine Idee der Patenschaft“, sagte Lenzen.

Es weihnachtet schon sehr beim SOS-Kinderdorffest am Mercator Berufskolleg in Moers. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Die Kooperation sei in den Jahren immer weiter gewachsen. Mehr als eine halbe Millionen Euro konnten in den Jahren durch die Schulgemeinschaft gesammelt werden. Das SOS-Kinderdorf in Bethlehem liegt in der Nähe des historischen Hirtenfeldes und wird von arabischen Kindern bewohnt. Zu dem Kinderdorf gehören unter anderem Familienhäuser, ein SOS-Tantenhaus, in dem sich SOS-Mütter um Kinder kümmern, eine Wäscherei, eine Werkstatt und ein Dorfgeschäft. Neben dem Kinderdorf befindet sich der SOS-Kindergarten. Auch eine SOS-Hermann-Gmeiner-Grundschule befindet sich gleich nebenan, die von rund 400 Schülern besucht wird.

„Ob für Materialien, das Personal oder Projekte mit den Kindern und Jugendlichen – für all diese Dinge kann die eingenommene Summe unseres SOS-Kinderdorffestes genutzt werden“, sagte Lenzen. Durch Corona habe das SOS-Kinderdorffest pausieren müssen: „Vor Corona haben wir Summen von rund 16.000 Euro eingenommen und gespendet“, erklärte Lenzen. Im Vorfeld gab es in diesem Jahr einen Waffelverkauf, bei dem 700 Euro zusammenkamen.

Insgesamt 15 Stände waren am Mercator Berufskolleg aufgebaut, die Organisatoren sind zufrieden. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Sechs bis acht Wochen hat das Organisationsteam am siebenstündigen SOS-Kinderdorffest geplant. „Wir sind als Organisatoren sehr zufrieden. Viele Besucher kommen hierher, schauen sich bei unserem festeigenen Weihnachtsbasar, dem Kindertrödel, der Tombola mit Preisen wie digitalen Tablets, Fernseher und Lockenstab sowie dem Büchermarkt um“, sagte Lenzen am Sonntag.

Insgesamt 15 Stände waren aufgebaut, an denen es von weihnachtlicher Dekoration bis zu selbst bestrickten Mützen und Schals alles zu entdecken gab, was das schenkende Herz in der Adventszeit begehrt. Außerdem backten viele Schüler emsig zuhause alleine, mit Freunden und den Eltern und boten selbst gebackene Waffeln in einem eigens aufgebauten Café im Schulgebäude und Frisches vom Grill auf dem Schulhof an.

Mitgemacht haben die beiden Schulkassen, die zugewanderte Jugendliche mit Fluchtgeschichte, etwa aus der Ukraine, besuchen. Ende dieser Woche wird voraussichtlich das Spendenergebnis des gelungenen Festes feststehen.

