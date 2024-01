Moers: Wichtiger Radweg wird saniert – wann es losgeht

Der Radweg an der Venloer Straße in Moers wird bald saniert.

Moers Zeitnah beginnt der Landesbetrieb Straßen.NRW mit Bauarbeiten an zwei zentralen Straßenabschnitten. So lange wird der Weg für Radfahrer gesperrt.

Am Montag, 29. Januar, startet die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Niederrhein mit der Radwegsanierung an der L140 „Venloer Straße“ in Moers. Die Sanierung erfolgt an zwei Straßenabschnitten, zwischen der „Krefelder Straße“ und der „Filderstraße“ und zwischen der „Dorotheenstraße“ und der Anschlussrampe Moers Zentrum. Dafür wird der Radweg, ab Montag, in diesen Abschnitten bis zum Ende der Arbeiten voll gesperrt, wie der Landesbetrieb mitteilt.

In der ersten Woche werden bauvorbereitende Arbeiten durchgeführt. Dies geschieht in Form einer Wanderbaustelle. Der Arbeitsbereich wird mit Absperrtafeln gesichert. Gearbeitet wird nur außerhalb der Hauptverkehrszeiten, zwischen 9 Uhr und 15 Uhr. Ab der zweiten Woche beginnen die Arbeiten am Radweg. Dann wird der Kfz-Verkehr, mit einer entsprechenden Geschwindigkeitsbeschränkung, über zwei verengte Fahrstreifen (3 Meter) an der Baustelle vorbeigeführt. In Absprache mit der Stadt Moers und Rücksichtnahme auf städtische Baumaßnahmen hat man sich für diese Form der Verkehrsführung entschieden. Eine Umleitungsstrecke für den Kfz-Verkehr könnte zu einer innerörtlichen Überlastung führen. Für den Radverkehr werden Umleitungsstrecken vor Ort ausgeschildert. Die Arbeiten dauern bis Mitte März.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland