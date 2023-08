Moers: Wende im Mordfall Tatar - Ex und Schwägerin angeklagt

Mordfall Kazim Tatar in Moers: Der Schneider wurde nach der Rückkehr eines Urlaubs von getötet, zerstückelt und in einem Wald vergraben.

Moers. Neues vom Mordfall Kazim Tatar: Gegen die Ex-Frau des Moerser Schneiders und ihre Schwester wird Anklage erhoben. Was ihnen vorgeworfen wird.

Im Mordfall Kazim Tatar aus Moers ist eine weitere Anklage eingegangen. Wie Alexander Lembke, Sprecher des Landgerichts Kleve, bestätigt, richtet sich diese gegen die Ex-Frau des Opfers sowie dessen frühere Schwägerin. Demnach wird ihnen vorgeworfen, die eigentlichen Initiatorinnen des Mordes an dem in Moers-Scherpenberg bekannten Schneider zu sein. Sie sollen laut Anklage einen Teil der Beute, die aus Geld und Gold bestand, erhalten haben und sich an der Beseitigung des Leichnams sowie an der Säuberung des Tatortes beteiligt haben, so Lembke.

Das Verfahren gegen den bisher alleinigen Angeklagten, einen 48-jährigen Bekannten Tatars aus Neukirchen-Vluyn, startet am 28. September dieses Jahres und wird nach sieben Fortsetzungsterminen voraussichtlich am 20. November abgeschlossen. Die Ex-Frau und Schwägerin des Opfers werden in einem separaten Verfahren zusammen als Mittäterinnen wegen heimtückischen Mordes aus Habgier angeklagt. Einen Termin für den Gerichtsprozess hat das Landgericht noch nicht angesetzt.

Mordfall Kazim Tatar in Moers: Das ist der letzte Stand

Hintergrund ist das Ermittlungsverfahren im Fall Kazim Tatar, dem 56-jährigen Schneider aus dem Stadtteil Scherpenberg, der am 12. September 2022 aus einem Türkei-Urlaub zurückkehrte und kurze Zeit später getötet wurde.

Wenige Tage darauf entdeckte die Mordkommission, wie berichtet, den Leichnam von Kazim Tatar in einem Wäldchen im Moerser Gewerbegebiet Hülsdonk. Bei den weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei kam heraus, dass der 56-Jährige in seiner Wohnung an der Homberger Straße erschossen worden ist.

