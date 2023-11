Moers: Diese Restaurants bieten Gänseessen - so teuer wird’s

Moers. In Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort ist Gänseessen beliebt wie eh und je. Wo das Traditionsgericht angeboten wird und aktuelle Preise.

Ob es nun auf das Versteck des heiligen Martin in einem Gänsestall, den Beginn der Fastenzeit vor Weihnachten oder das Ende des bäuerlichen Wirtschaftsjahres im Mittelalter zurückgeht - das Gänseessen in den letzten Monaten des Jahres hat Tradition in Deutschland. Viele Gastronomen in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort bringen die Gans rund um den Martinstag am 11. November auf die Teller ihrer Gäste. Die folgende Auswahl erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Das „Restaurant Jedermann“ ist in Moers schon bekannt für seine Gänse. „Wir verarbeiten ganze Tiere, da kommen dann immer zwei Bruststücke und zwei Keulen raus“, erklärt Christian Hirschmann, der das Restaurant seit 25 Jahren leitet. In einem speziellen Garverfahren wird das Fleisch im Wasserbad bei niedrigen 90 Grad über Nacht gegart, um sie kurz vor dem Servieren noch einmal zu erhöhen. „So erzeugt man ganz zartes Fleisch mit einer krossen Kruste“ weiß der Inhaber des Restaurants auf der Geldernschen Straße 16. Auch für Hobbyköche interessant: Bei der Füllung setzen Hirschmann und sein Küchenteam auf Apfel, Beifuß, Zwiebeln und Orangen. Als Beilagen werden Apfelrotkohl, Kartoffelklöße, Jus und eine Marzipan-Preiselbeer-Apfel gereicht. Die Keule liegt preislich bei 32,90 Euro. Für die Gänsebrust zahlt man einen Euro Aufpreis.

Im „Jedermann“ in Moers wird die Gans am Tisch tranchiert

Wer in gemütlicher Runde Gänse essen gehen möchte, kann im „Jedermann“ auch eine ganze Dithmarscher Gans aus dem Oldenburger Land von ca. 4,8 Kilogramm bestellen. Dazu ist eine telefonische Vorbestellung nötig (02841 1732330). „Wir zeigen die Gans und tranchieren sie vor den Gästen“, berichtet Hirschmann. Im Angebot für 190 Euro sind eine Flasche Rotwein der Sorte Primitivo sowie alle bereits aufgeführten Beilagen enthalten, die auf Nachfrage nachgereicht werden.

Frischer Gänsebraten mit Brust und Keule ist auf dem Teller angerichtet. Dazu gibt es Kartoffelklöße und Apfel-Rotkohl. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

Am 11. November geht es auch im „Jägerhof Holderberg“ wieder los: „Traditionsgemäß beginnt das Gänseessen bei uns ab St. Martin“, freut sich Geschäftsleiterin Angelina Bramtchiyska. Den gesamten November und Dezember hindurch bereitet Vater Boris samt Küchenteam in dem Gasthaus, das vielen durch seine Pfannkuchenkreationen ein Begriff sein dürfte, regionale Bio-Gänse nach dem über die Jahre verfeinerten Familienrezept zu. „Mein Papa kocht sie, ich serviere - mehr Familie geht nicht“, hebt die junge Inhaberin hervor. Der Gänseteller für 31,90 Euro, bei dem jeder zwischen Brust und Keule wählen kann, wird von Apfelrotkohl, Braten-Jus, Kartoffelklößen und kandierten Maronen begleitet. „Alles hausgemacht“, versichert Bramtchiyska. Für Hungrige und Unentschlossene ist der Gänsebraten mit Brust und Keule die passende Wahl; Kostenpunkt 39,90 Euro.

Im „Jägerhof“ kann man die Gans auch mitnehmen

Das Gänsearrangement des „Jägerhofs“ empfiehlt sich für vier bis fünf Personen. Es ist nur auf Vorbestellung erhältlich, ein bis zwei Tage Vorlauf sind ausreichend. Neben den üblichen Beilagen umfasst das Arrangement mit Marzipan gefüllte Bratäpfel sowie eine Flasche Rotwein, je nach Präferenz lieblich oder trocken. Änderungen der Beilagen sind auf Nachfrage laut Inhaberin möglich.

Ein besonderer Service des „Jägerhofs“: Für den Genuss in den eigenen vier Wänden bietet das Gasthaus in Holderberg gleich zwei To-Go-Optionen an. „Ready-to-eat“ kann die Gans sofort aufgetischt werden. Wer selbst noch Hand anlegen möchte, erhält Gans und Beilagen halbfertig mit einer kleinen Anleitung zu den letzten Zubereitungsschritten. Die Gans zum Mitnehmen muss vor Ort an der Holderberger Straße 150 abgeholt werden. Der „Jägerhof Holderberg“ ist telefonisch unter 02841/96317 erreichbar.

Schwankende Gänsepreise erschweren die Preiskalkulation Moerser Gastronomen

Mitte November steigt das „Grafschafter Wirtshaus“ mit in das Geschäft mit dem beliebten deutschen Traditionsgericht ein. Einen genauen Starttermin sowie die exakten Preise kann Küchenchef Timo Wiesel allerdings noch nicht verraten. „Das ist ein bisschen wie Roulette: Die Preise schwanken sehr stark“, erklärt er. Im vergangen Jahr habe im Vergleich zu 2021 eine Preissteigerung von 70 Prozent stattgefunden. „Der Einkaufspreis scheint in diesem Jahr zum Glück wieder leicht rückläufig zu sein“, sagt Wiesel. Allerdings bleiben gestiegene Lebensmittel- und Energiepreise weiterhin Kostenfaktoren für Gastronomen. Für die Wirtshaus-Gänsekeule mit Sauce, karamellisierten Maronen, Klößen und Rotkohl gibt der Chefkoch eine Prognose ab: Mit 28 bis 30 Euro sollten die Kunden rechnen.

Eine ganze Gans macht meist vier bis fünf gute Esser satt. Foto: Volker Herold / FUNKE Foto Services

In Vorausschau auf die Weihnachtstage liefert das Gänse-Taxi vorgegarte Gänse und aufwärmbereite Beilagen für 109 Euro bis an die Haustür. Selbstabholer sparen zehn Euro. Nach Angabe des Wirtshauses wird es so möglich, vier bis fünf guten Essern in rund 35 Minuten ein komplettes Weihnachtsmenü vorzusetzen. Bratäpfel mit Vanillesauce gibt es als Geschenk des Hauses am Kastellplatz obendrein. Vorbestellungen werden bereits aufgenommen (02841/9317670).

Wo man ansonsten in Moers und Umgebung Gänse essen kann

„Gasthof Hufen“, Hoher Weg 271, 47445 Moers: Gänsebrust oder -keule mit Beilagen für 38,80 Euro oder eine ganze Gans ab 98 Euro plus Gedeck pro Person für 13,80 Euro; Tel.: 0170 8024406.

„Palm im Samannshof“, Littardweg 55, 47506 Neukirchen-Vluyn: Brust oder Keule mit Knödel, Rotkohl, glacierten Maronen und Schmorapfel für 31,90 Euro oder „Ganze Gans mit eigener Jus“ für vier Personen für 139 Euro mit Mitnahme-Option; Tel.: 02845/9846688.

„Wellings Romantik Hotel zur Linde“, An der Linde 2, 47445 Moers: Jeden Donnerstag im November ab 18 Uhr gibt es Gänsekeule mit Rotkohl, Rosenkohl und zweierlei Klößen für 31,50 Euro; Tel.: 02841/9760.

„Zum Tonkrug“, Altfelder Straße 319, 47475 Kamp-Lintfort: Nur am 11. und 12. November wird Gänsekeule mit Klößen und Rotkohl für 24,90 Euro auf Reservierung serviert; Tel.: 02842/9273656.

