Moers: Weihnachtsessen zum Mitnehmen für Wohnungslose

Die Weihnachtsfeier für Wohnungslose war in jedem Jahr gut besucht – hier ein Archivbild.

Moers. Wegen Corona muss die Weihnachtsfeier für wohnungslose Menschen in Moers ausfallen. Aber die Organisatoren bieten eine Alternative an.

Traditionell organisieren der Caritasverband Moers-Xanten und der Sozialdienst Katholischer Männer Moers-Xanten (SKM) in Kooperation mit der Kirchengemeinde St. Josef eine Weihnachtsfeier für einsame und wohnungslose Menschen in Moers.

Unter dem Motto „Gemeinsam statt einsam“ findet diese Veranstaltung sonst jedes Jahr statt und bietet vielen Menschen die Möglichkeit, den Heiligabend in Gesellschaft zu verbringen. Durch die aktuellen Corona-Schutzverordnungen ist es nicht möglich, die Veranstaltung in ihrem gewohnten Umfang stattfinden zu lassen.

Menschen nicht alleine lassen

Der Caritasverband, der SKM und die Kirchengemeinde St. Josef möchten die Menschen in der diesjährigen besonders schwierigen Situation dennoch nicht alleine lassen. Aus diesem Grund findet am Heiligabend zwischen 12 und 14 Uhr eine Essensausgabe im Eingangsbereich des Don-Bosco-Hauses statt.

Die Speisen werden, wie in jedem Jahr, durch die Zentralküche des Caritasverbandes zubereitet und verpackt. Anschließend erfolgt die Verteilung durch die ehrenamtlichen Helfer. „Wir möchten trotz der besonderen Umstände eine weihnachtliche und besinnliche Atmosphäre schaffen“, betont Berthold Grunenberg, kaufmännischer Vorstand des Caritasverbandes und Geschäftsführer des SKM. Der Moerser Pfarrer Herbert Werth wird die Veranstaltung begleiten. Er stellt für die Menschen einige weihnachtliche Texte und Geschichten zusammen und steht auf Wunsch auch für seelsorgliche Gespräche zur Verfügung.

Organisatoren bitten um Geldspenden

Um die Essensausgabe für die Menschen organisieren zu können, bitten die Organisatoren um Geldspenden, entweder in bar (Geschäftsstelle des Caritasverbandes, Neustraße 35) oder auf das Girokonto des Caritasverbandes. Die Kontoverbindung erhält man telefonisch unter 02841/9010-35. In diesem Zusammenhang möchten die Verantwortlichen darauf hinweisen, dass weder der Caritasverband Moers-Xanten noch der SKM Moers-Xanten eine Spendensammlung an Haustüren oder auf der Straße veranstalten wird.

Die Organisatoren bitten darum, von Sachspenden abzusehen, da sie allen Menschen das gleiche Essen anbieten möchten um niemanden zu bevorzugen oder zu benachteiligen.