Die Künstlerin Nicole Peters (Mitte) hat gemeinsam mit den Schülern der SCI-Gemeinschaftsschule in Moers die soziale Skulptur Oskar und Olivia entworfen.

Moers Moers: Was die Otter Oskar und Olivia in der Schule machen

Moers. In Moers ist am Freitag eine einzigartige Skulptur vorgestellt worden. Großen Anteil am Kunstprojekt haben Schülerinnen und Schülern.

Seit Freitag sind Oskar und Olivia Dauergäste auf dem Schulhof der SCI-Gemeinschaftsschule im Moerser Stadtteil Repelen. Diese bunte Otter-Skulptur hat ihre Ursprünge in den letzten Sommerferien. Seinerzeit bot die Schule ihren Schülerinnen und Schülern ein dreiwöchiges Kunst-Workcamp mit der Künstlerin Nicole Peters aus Goch an, an dem Mädchen und Jungen der Klassen 2 bis 10 teilnahmen.

Fest stand lediglich, dass die Skulptur nutzbar sein sollte, etwa zum Sitzen oder Balancieren. Fünf Vorschläge wurden erarbeitet, gezeichnet und modelliert. Die größte Zustimmung fand die Idee vom Otterpaar „Oskar & Olivia“, wie der Titel lautet.

Dessen Innenleben besteht aus Drahtgeflechten und einer Betonschicht, die „Haut“ aus tausenden bunten Fliesenteilchen, deren Kanten abgeschliffen worden sind, berichtet Schulleiter Michael Freitag. Einzeln aufgeklebt wurden sie von den Schülerinnen und Schülern des Workcamps.

