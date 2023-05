Moers: Was das neue Spielhaus im Stadtteil Kapellen bietet

Moers. Das „Spielhaus Kapellen“ ist eine von mehreren offenen Einrichtungen der Stadt Moers für Kinder. Wann die offizielle Einweihung ist.

Endlich kann es für das „Spielhaus Kapellen“ in Moers im neuen Gebäude am neuen Standort weitergehen. Über knapp 100 Gäste kamen jetzt zur ‚Room-Tour‘ in die Offene Einrichtung für Kinder in der Orchideenstraße 17c, wie die Presseabteilung der Stadt berichtet.

Zur „kleinen Eröffnung“ wurde jetzt ein rotes Band durchgeschnitten und kinderfreundliche Kaltgetränke gereicht. Die offizielle Einweihung folgt nach den Sommerferien. Alle Eltern und Kinder waren auf jeden Fall begeistert von den großen, schönen Räumen. Sie bieten Platz zum Beispiel für Disco und Bewegung, Spiele und Kochen, Entspannung, Hausaufgaben und Internetaktivitäten. Auch für die Architektur des Gebäudes und die Raumaufteilungen gab es durchgehend positives Feedback.

In den nächsten Wochen finden im Spielhaus Mitbestimmungsprojekte für das neue Programm statt. Zurzeit werden die Wiesenflächen noch eingesät, sodass ein paar Bauzäune auf dem Gelände stehen. Das neue Spielhaus wurde perfekt in die Grünanlagen der Stadt Moers eingebunden.

Das neue Gebäude befindet sich in direkter Nähe eines Spielplatzes und eines Bolzplatzes, die mitgenutzt werden. Die Angebote im Spielhaus Kapellen sind kostenfrei. Die Offene Einrichtung für Kinder „Spielhaus Kapellen“ (Orchideenstraße 17c) ist eine Einrichtung des Fachbereichs Jugend der Stadt Moers.

Spielhaus Kapellen: Die Fakten

Das Spielhaus hat werktags von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Von 12 bis 15 Uhr wird zusätzlich eine Hausaufgabenhilfe angeboten. In den Sommerferien ist das Spielhaus wieder ein Spielpunkt der Tummelferien. Weitere Infos auf Facebook und Instagram unter Spielhaus Kapellen.

