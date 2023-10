Moers: Was Besucher beim SOS-Kinderdorffest erwartet

Moers. Das SOS-Kinderdorffest des Mercator Berufskolleg in Moers steht am ersten Advent wieder an. Wird es nach dem Umzug der Schule weitergehen?

Alle Jahre wieder feiert das Mercator Berufskolleg in Moers am ersten Advent - ganz nach dem Motto „Gutes tun und gleichzeitig Spaß haben“ - sein SOS-Kinderdorffest zur Unterstützung des SOS-Kinderdorfs in Bethlehem, so auch in diesem Jahr. Am 3. Dezember öffnet die Schule von 10 bis 17 Uhr ihre Tore für Besucher, die die Adventszeit besinnlich und wohltätig beginnen möchten.

Vor dem Hintergrund des anstehenden Umzugs der Schule an den neuen Moerser Berufskolleg-Campus bleibt zunächst offen, ob das nunmehr 54. Fest das Ende einer liebgewonnen Tradition einläutet. Viele ehemalige Kollegen und Schüler, aber auch Stammbesucher von außerhalb hinterließe diese Nachricht sicher traurig. Nicht umsonst heißt es zum Abschied am ersten Advent in Moers oft: „Nächstes Jahr auf dem SOS“, wie Ludger Hendriks, Lehrer und Leiter des Israel-Projekts mit der Partnerschule „Liliental Highschool“ in Ramla, berichtet. Das Fest habe eine breite Strahlkraft abseits der Schule, bekräftigt Jutta Kreutz vom Schulmarketing. Dafür sprechen nicht zuletzt die hohen Summen der eingenommenen Spendengelder im Rahmen des SOS-Kinderdorffests. Diese lagen in den vergangenen Jahren durchschnittlich bei 16 bis 17 Tausend Euro.

Weihnachtliches und internationale Köstlichkeiten auf dem SOS-Kinderdorffest in Moers

Für dieses Jahr ist das Fest zum ersten Advent „im Grunde in altbekannter Form“ geplant, sagt Anett Lenzen, Koordinatorin des SOS-Kinderdorffests. Wie gewohnt lockt der Weihnachtsbasar mit Ständen regionaler Händler und Kunsthandwerker zum Fest. Das Angebot von handgestrickten Socken über Schmuck und Betonfiguren bis hin zu weihnachtlichen Blumengestecken schafft Anreize zum Erwerb kleinerer Weihnachtsgeschenke. Kulinarisch wartet das Fest abseits der Klassiker wie Waffeln, Kuchen und Pommes mit allerlei internationalen Köstlichkeiten auf. „Wir haben ganz viel aus den internationalen Klassen und Flüchtlingsklassen zu bieten“, verspricht die Koordinatorin.

Der Büchertrödel genau wie die Tombola wird es auch auf dem 54. SOS-Kinderdorffest geben, allerdings in kleinerem Stil als zuvor, da man sich bereits im Umzugsprozess befinde. Schulleiter Christian Graack gibt zudem zu bedenken, dass es immer schwerer werde, Spenden der örtlichen Betriebe für das Gewinnangebot der Tombola zu erhalten.

Moerser Berufskolleg macht sich stark für SOS-Kinder in Bethlehem

Ohne das Engagement des Kollegiums sowie der Schüler wäre das festliche Spendenevent nicht zu bewerkstelligen. „Es lebt davon, dass die Schülerinnen und Schüler ihren Beitrag leisten“, hebt Anett Lenzen hervor.

Die Situation in Nahost tangiert nicht nur den Schulalltag, sondern auch die Frage danach, inwiefern die Spendengelder ihr Ziel, das SOS-Kinderdorf in Bethlehem, erreichen werden. „Die Spenden gehen auf jeden Fall an SOS-Kinderdorf“, versichert Lenzen. „Uns geht es um das Projekt und die Unterstützung der Kinder“, betont auch Jutta Kreutz.

Förderung des interkulturellen Austauschs durch Schulfest am ersten Advent in Moers

Das Mercator Berufskolleg beabsichtigt mit der gesamten Organisation und dem Ablauf des Festes, Menschen zusammenzubringen und den interkulturellen Austausch zu fördern. Die Schülerschaft der Schule ist durch verschiedene Kulturen geprägt, genau wie die in dem SOS-Kinderdorf in Bethlehem lebenden Kinder. „Wir sind eine multikulturelle Gemeinschaft, die sich für ein multikulturelles Projekt einsetzt“, fasst Hendriks zusammen, bei dem im Rahmen der Israel-Fahrten zusätzlich immer ein Besuch in Bethlehem auf dem Programm steht. Das SOS-Kinderdorf verfügt über 14 Familienhäuser, Unterbringungen für Mitarbeitende und Gäste. Ein Kindergarten, eine Grundschule sowie ein SOS-medizinisches Zentrum sind ebenfalls Teil der Dorfstrukturen. Letztere werden sowohl von den im Dorf lebenden Kindern als auch von Personen aus der Umgebung in Anspruch genommen.

Das Murren der Schüler sei zunächst oft groß, wenn es darum gehe, an einem Sonntag zur Schule zu kommen, gesteht Lenzen. „Man muss es einfach einmal miterlebt haben haben, denn es lebt von der Stimmung“, ist die Koordinatorin des Festes am Mercator Berufskolleg überzeugt. Am Sonntag, 3. Dezember, können Besucher die letzte Chance nutzen, das 54. SOS-Kinderdorffest in den Räumlichkeiten An der Berufsschule 3 in Moers gemeinsam mit den Schülern und dem Kollegium zu feiern.

Weitere Informationen zum SOS-Kinderdorf Bethlehem sind unter www.mercator-berufskolleg.de/projekte/sos-kinderdorffest einsehbar.

