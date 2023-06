Faires Frühstück Moers: Was beim Frühstück im Musenhof besonders fair war

Moers. Zu einem großen Frühstück im Musenhof in Moers sind rund 50 Moerser zusammengekommen. Die Fair-Trade-Produkte haben besonders gepunktet.

Bei bestem Wetter kamen etwa 50 Moerserinnen und Moerser im Musenhof am Schloss zusammen, um ein faires Frühstück zu genießen. Neben Säften und Kaffee aus fair gehandelten Bohnen gab es eine große Auswahl an Marmeladen, Wurst, Käse sowie Obst und Gemüse am Buffet, das für die Besucherinnen und Besucher bereitstand.

„Zum zweiten Mal veranstaltet die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town Moers in Kooperation mit dem Weltladen dieses Frühstück, um das Thema Fairtrade in das Bewusstsein zu rücken“, erklärte deren Sprecherin Beate Schieren-Ohl. Präsentiert wurden fair gehandelte Bio- und Regional-Produkte. „Global denken, lokal handeln“, hob Gotthilf Kaus, ebenfalls Mitglied der Gruppe, den regionalen Bezug der Produkte hervor.

Das Ziel, das die Steuerungsgruppe Fairtrade-Town Moers mit solchen Aktionen verfolgt, ist, möglichst viele Menschen anzusprechen und mitzunehmen. Dabei setzt die Steuerungsgruppe besonders auf die Ansprache von jungen Menschen. „Wir sind jetzt stärker in der Stadt vernetzt“, vermeldete Gudrun Tersteegen über Fortschritte in der Zusammenarbeit mit den Schulen. Der nächste Schritt sei die Kontaktaufnahme zu den Kindertagesstätten. „Je früher man sich mit dem Thema auseinandersetzt, desto sensibler wird man und desto normaler findet man es auch“, begründete Beate Schieren-Ohl.

Doch auch Einzelhändler kämen immer öfter auf sie zu, um einfache Dinge wie Schokolade oder Zucker als Fairtrade-Produkte in ihr Angebot zu nehmen, berichtete Beatrice Sy, Ansprechpartnerin der Steuerungsgruppe bei der Stadtverwaltung. Die Stadt hat sich der Umsetzung der Charta Faire Metropole Ruhr 2030 verschrieben und orientiert sich dabei an den 17 Nachhaltigkeitszielen, führte Bürgermeister Christoph Fleischhauer aus.

Die Qualität von Fairtrade-Produkten habe sich verbessert, so Fleischhauer. Insbesondere den Kaffee empfindet er nun als schmackhaft. Dieser werde nun statt in Nicaragua erst in Deutschland geröstet. Auch die Besucherinnen und Besucher zeigten sich beim Frühstück vom Heißgetränk überzeugt. Daneben punkteten die Produkte der Kooperationspartner, nämlich der Bio-Bäckerei Schomaker und des Apfelparadieses Margaretenhof.

