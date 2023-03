Moers: Warum dieser Mann eine Rettungsmedaille verdient hat

Moers. Den Tag im Juni 2021 wird Thomas Behrendt wohl nicht mehr vergessen. Sein Einsatz in Xanten wird bald auch auf höchster Ebene gewürdigt.

Hohe Auszeichnung für Thomas Behrendt aus Moers: Weil er einem Mann in Xanten das Leben gerettet hat, bekommt Behrendt Mitte März von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst die Rettungsmedaille verliehen.

Wie das Landespresse- und Informationsamt am Donnerstag mitteilte, hat Behrendt durch sein schnelles und gezieltes Eingreifen am 27. Juni 2021 einen älteren Herrn vor dem Ertrinken im Rhein gerettet. Auch Behrendt habe sich selbst in Lebensgefahr befunden, weil er von der starken Strömung hätte mitgerissen werden können.

Außerdem sei die Rettung dadurch erschwert, worden, dass sich der Mann heftig gegen Behrendt gewehrt habe.

Eigentlich sollte es an dem Tag vor eineinhalb Jahren ein schöner Familienausflug mit Frau Yvonne und Sohn Alexander werden. Aber als der ehemalige Bundeswehrsoldat einen Mann von einem Ponton am Fähranleger fallen sah, hat er sofort gehandelt. „Ich habe den Schiffen signalisiert, dass dort eine Person im Wasser ist und bin dann selbst reingegangen“, schilderte Behrendt bereits kurz nach der Tat den Beginn der Rettung.

