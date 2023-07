Moers: Warum die Nacht der Geschichte einzigartig ist

Zum fünften Mal steigt die Nacht der Geschichte in Moers.

Moers. Am 23. September steigt zum fünften Mal die Nacht der Geschichte. Welche Touren angeboten werden und wo es die Tickets gibt.

Lust auf einen Streifzug durch Altstadt, Neustadt oder Schloss und Park? Lehrreich aber auch unterhaltsam? Dann sollten sich Interessierte ab sofort für die beliebte Nacht der Geschichte im Moerser Schloss anmelden. Zum fünften Mal steigt am 23. September das Ereignis, zu dem Stadt, Wirtschaftsförderung, das Grafschafter Museum und der Grafschafter Museums- und Geschichtsverein (GMGV) rufen.

Ganz neu: „Gehbehinderten stehen acht Plätze in Rikschas zur Verfügung, dies auch für einen Rollstuhlfahrer“, wie Peter Boschheidgen als Vorsitzender des GMGV bei der Vorstellung des abendlichen Events unterstreicht. Dazu melde man sich im Grafschafter Museum an.

In der Nacht der Geschichte erwachen bekannte Figuren der Moerser Geschichte zu neuem Leben. Da führt beispielsweise STM-Schauspielerin Anna Neumann als Kurfürstin Luise Henriette durch das Schloss. Oder Museumsleiterin Diana Finkele, die als Minchen Runge über die Verfolgung ihres Mannes Hermann Runge als Sozialdemokrat unter den Nazis spricht. Stadtführerin Renate Brings-Otremba schlüpft in die Rolle der Anna von Dornk, Kammerzofe der letzten Moerser Gräfin, und entführt die Gäste ins 17. Jahrhundert. Durch Tore und Gassen zu alten Gemäuern geht’s mit Erika Ollefs; Alfred Bohla nimmt die Gäste mit auf eine Zeitreise zum Thema Peschkenhaus: „600 Jahre in 600 Sekunden“, meint der Stadtführer humorig.

Drei Rundgänge im Angebot

Über das Leben und Schicksal der Juden in Moers spricht Lutz Hartmann von der Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit, ergänzend dazu erläutert Heidi Nüchter-Blömeke, dass es 120 Jahre lang an der Friedrichstraße eine Synagoge gab. Aber auch Unterhaltsames kommt zur Sprache, beispielsweise bei Dr. Wilfried Scholten vom GMGV, der unter anderem von einer turbulenten Ratssitzung im Jahr 1923 um den Verkauf des Königlichen Hofs berichten kann.

Zum Ablauf: Die Besucher treffen sich am Schloss und ordnen sich ihren Gruppe zu. „Wir bieten drei Rundgänge an“, erläutert Frank Heinrich vom GMGM, der auch Ideengeber der Veranstaltung ist. Runde eins widmet sich dem Schloss, Park, Rosarium und der Henriette, Runde zwei geht zum Pumpeneck und dem Peschkenhaus, Runde drei handelt vom Königlichen Hof und der Steinstraße. Ein Rundgang dauert etwa 90 Minuten. „Von Beginn an beteiligen sich alle acht Stadtführer an der Nacht der Geschichte“, freut Frank Heinrich sich über das ehrenamtliche Engagement.

Im Anschluss ein Imbiss

Im Anschluss an die Führungen gibt es ab 20.30 Uhr für die Teilnehmer einen Imbiss mit Tapas und Co. im Musenhof. Die Nacht der Geschichte sei einzigartig im Land, wie Frank Heinrich feststellt. „Keine Stadt bietet ein solches Ereignis.“ Die vielen positiven Rückmeldungen von Teilnehmern seien zudem Bestätigung für die Organisatoren. Am schönsten sei es aber, wenn es wie beim letzten Mal im Nachgang 40 neue Mitgliedschaften für den Verein gebe.

INFO: Karten für die Nacht der Geschichte am 23. September gibt es ab sofort im Grafschafter Museum, Kastell 9, Kosten: 12 Euro einschließlich Imbiss, zuzüglich der Getränke. Tickets können auch telefonisch vorbestellt werden: 02841/201-68200. Bei 300 Teilnehmern ist die Veranstaltung ausgebucht.

