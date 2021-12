Moers: Warum der Stadtteil Scherpenberg festlich leuchtet

Jahr für Jahr organisieren in Moers die Scherpenberg Aktiven Lichterketten und mehr im Stadtteil. Das klappt nur mit Unterstützung.

Moers. Traditionell haben die Scherpenberger Aktiven in Moers wieder alle Hebel in Bewegung gesetzt, um den Stadtteil in der Advents- und Weihnachtszeit bis „Heilige Drei Könige“ festlich zu illuminieren. Dazu wurden 24 Kometen entlang der Homberger Straße installiert und der Weihnachtsbaum am Karlsplatz aufgestellt und geschmückt.

Ermöglicht wurde dies durch folgende Unterstützer und Sponsoren, die schon langjährig dabei sind und denen die Aktiven danken: Freiwillige Feuerwehr Scherpenberg, Siedlergemeinschaft Niederrhein – Ortsgemeinschaft Scherpenberg. Dazu kommen viele Firmen, die ebenso ihren „leuchtenden“ Beitrag geleistet haben. „Die Scherpenberg Aktiven“ sind übrigens ein loser Zusammenschluss von Scherpenbergerinnen und Scherpenbergern die sich alle ehrenamtlich engagieren.

