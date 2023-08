Moers: Wäschetrockner fängt Feuer – Haus unbewohnbar

In Moers hat es einen Brand gegeben (Symbolbild).

Moers. In Moers musste die Feuerwehr zu einem Brand in einem Stadtteil ausrücken. Ursache war offenbar ein technischer Defekt – mit schlimmen Folgen.

Nach einem Brand am Dienstagvormittag ist ein Haus in Moers zurzeit unbewohnbar. Die Polizei geht von einem technischen Defekt als Ursache aus. Nach bisherigen Erkenntnissen ging die Rauchentwicklung von einem Wäschetrockner im Keller des Hauses an der Lintforter Straße im Stadtteil Repelen aus.

Es entstand Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Ein Hausbewohner wurde mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht.

