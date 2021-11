Moers: Volksbank Niederrhein bindet Führungsduo langfristig

Moers. Zwei Männer aus Moers und Sonsbeck stehen bei der Volksbank Niederrhein auch künftig an der Spitze. Die Bilanz bisher ist beeindruckend.

Der Aufsichtsrat der hat die Verträge mit Vorstandschef Guido Lohmann aus Moers und Vorstandsmitglied Dieter Hackstein aus Sonsbeck vorzeitig um fünf Jahre bis Jahr 2027 verlängert.

Aufsichtsratsvorsitzender Josef Weitz freut sich, mit Lohmann (57) und Hackstein (58) auch in den kommenden Jahren „überzeugende Führungspersönlichkeiten an der Spitze der Bank zu haben“. Mit dieser Vertragsverlängerung wolle der Aufsichtsrat in einem für Banken äußerst schwierigen Umfeld von ausufernder Regulatorik und wegbrechenden Margen im Vorstand personelle und strategische Kontinuität sehr frühzeitig auch für die kommenden Jahre sicherstellen, heißt es. Lohmann war 2008 aus dem Vorstand des seinerzeitigen DAX-Unternehmens Postbank AG zur Volksbank Niederrhein gekommen.

Zusammen mit dem Sonsbecker Hackstein, der den Weg vom Auszubildenden der Bank bis hin zur Berufung in den Vorstand 2012 gegangen ist, bilde der in Moers lebende Lohmann ein sehr erfolgreiches Führungsduo. „Der Vorstand hat durch sein Engagement maßgeblich mit dazu beigetragen, dass allein in den letzten gut zehn Jahren sowohl die Bilanzsumme, das Kreditvolumen, die Kundeneinlagen wie auch das Wertpapiergeschäft verdoppelt werden konnten“ so Josef Weitz.

