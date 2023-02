Moers: Vier Verletzte bei Verkehrsunfall an Kamper Straße

Moers. Am späten Freitagabend kam es zu einem Frontalzusammenstoß an auf der Kamper Straße. Ein Wuppertaler wollte links in die Verbandsstraße abbiegen.

Am Freitagabend um 22:30 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Kamper Straße / Verbandsstraße in Moers. Nach Angaben der Polizei befuhr ein 59-jähriger Pkw-Fahrer aus Wuppertal die Kamper Straße in Fahrtrichtung Moers und wollte nach links auf die Verbandsstraße abbiegen.

Auch ein dreijähriges Kind wurde verletzt

Dabei kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem 33-jährigen Pkw-Fahrer aus Rheinberg, der die Kamper Straße in Richtung Kamp-Lintfort befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden neben den Fahrzeugführern eine 59-jährige Beifahrerin und ein 3-jähriges Kind leicht verletzt.

Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf 30.000 Euro geschätzt, heißt es.

