Moers: Vier schöne Freizeit-Tipps für Großeltern und Enkel

Das Grafschafter Museum in Moers ist für Oma, Opa, Enkelinnen und Enkel immer einen Besuch wert.

Moers. Auch in Moers können Großeltern und Enkel viel zusammen unternehmen. Hier kommen unsere Vorschläge. Das Beste: Zwei davon sind sogar kostenlos.

Noch fünf Wochen Sommerferien: Da gibt es bestimmt Gelegenheiten für Oma und Opa, etwas gemeinsam mit der Enkelin oder dem Enkel zu machen. Nur was? Wir hätten da ein paar Vorschläge.

Am kommenden Freitag, 7. Juli, gibt es beim Open-Air-Kino wieder eine ganz besondere Atmosphäre auf dem Rodelhügel im Freizeitpark, darauf weist die Stadt Moers hin. Um 20.30 Uhr werden die Tore des Spielpunkts am Streichelzoo geöffnet. Bis zum Start des Films gibt es Kreativaktionen, Hüpfburg, Rollenbahn und viele weitere Attraktionen.

Nach Einbruch der Dunkelheit startet dann ein Disney-Überraschungsfilm. Erzählt wird die Geschichte einer außergewöhnlichen Familie mit magischen Kräften – von Superkräften bis zu Heilkräften. Popcorn, Hot Dogs, Getränke und Eis können auf dem Gelände gekauft werden. Die Aktion bietet sich natürlich nicht nur für Großeltern, sondern auch für Familien an und ist kostenlos.

Am Sonntag, 9. Juli, 14 bis 18 Uhr, ist bei den Moerser Tummelferien der Familientag für alle. Jede Besucherin und jeder Besucher kann, so die Stadt, die Tummelferienaktionen kostenlos testen – inklusive Wasserrutsche. Außerdem bei der ‚XXL-Ausgabe‘: ein großes Hüpfburgenparadies, Kindertheater Lejo, eine Falknerei, ein Imker, das Deutsche Rote Kreuz, Feuerwehr und Polizei.

Die Enni Stadt und Service bietet Parcours-Fahrten mit Mini-Kippern an. Die Tummelferien-Kids gestalten ein Bühnenprogramm. Essen und Trinken gibt es auch: Burger-Foodtruck, Eismobil sowie Waffeln und Kaffee vom Förderverein des Streichelzoos.

Und dieser Tipp darf nicht fehlen, wenn Oma und Opa zusammen mit Enkelin und Enkel etwas unternehmen: Im Grafschafter Museum begleitet die – virtuelle – Gräfin Walburgis von Neuenahr-Moers junge und ältere Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung. Dabei geht es nicht nur um die Geschichte des Schlosses und der Region, auch eine historische Puppenstubensammlung ist zu bestaunen.

Die aktuelle Sonderausstellung „Räuber der Provinz“ ist ebenfalls zu sehen. Die Öffnungszeiten des Grafschafter Museums, Kastell 9: Dienstags bis freitags: 10 – 18 Uhr, samstags, sonntags und feiertags: 11 – 18 Uhr. Eintritt: 4,50 Euro, Erwachsene: 3 Euro, Kinder ab 6 Jahre: 1 Euro, Kinder bis 6 Jahre: frei, jeder erster Mittwoch im Monat frei (nächster Termin: 5. Juli).

Wer sich – ein wenig – sportlich betätigen möchte, ist beim Swingolf im Moerser Stadtteil Rheinkamp bestens aufgehoben. Im Enni-Sportpark Rheinkamp, Am Sportzentrum 5 geht es darum, den Golfball ins nicht allzu weit entfernte Loch zu spielen. Unterschiede zum Golf: Es gibt nur einen Universalschläger und auch die Bälle sind größer und weicher.

Swingolf-Öffnungszeiten: Freitag und Samstag, 14 - 20 Uhr; Sonntag 11 – 18 Uhr. Kosten: Erwachsene 8,50 Euro, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren 6,50 Uhr. Schläger und Bälle erhalten Interessierte in der Holzhütte an der Anlage. Buchungen sind möglich unter Telefon 02841 / 884480 oder eine E-Mail an team-events@esn-eg.de.

