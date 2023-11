Moers: Viele Ausfälle durch GDL-Bahnstreik – so ist die Lage

Am Moerser Bahnhof sorgt der GDL-Lokführerstreik am Donnerstag für viele Zugausfälle.

Moers. Der Streik der Lokführer hat am Donnerstag große Auswirkungen auf den Verkehr am Bahnhof Moers. Viele Züge fallen aus. So war die Lage am Morgen.

Der Lokführerstreik, zu dem die Gewerkschaft GDL aufgerufen hatte, legt am Donnerstag, 16. November, den Verkehr am Bahnhof Moers lahm. Nach Angaben der Deutschen Bahn werden alle Fahrten der Züge RB31 (Xanten-Duisburg) und RE44 (Moers-Bottrop) bis in den späten Nachmittag ausfallen. Erst nach 17 Uhr soll der Bahnverkehr seinen Betrieb aufnehmen.

Die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer, die aus Moers ins Ruhrgebiet pendeln, schienen gut auf den Streik der Lokführerinnen und Lokführer vorbereitet: Am frühen Morgen blieben die Steige des Bahnhofes weitgehend leer. Nur vereinzelt wurden Pendler von der Durchsage der Sprechanlage am Gleis überrascht und mussten folglich auf einen der zahlreichen Busse Richtung Ruhrgebiet ausweichen. Auch am Busbahnhof herrschte sichtlich nicht viel mehr Betrieb als an Tagen ohne Bahnstreik.

Der Großteil der Moerserinnen und Moerser scheint dagegen auf das Auto umgestiegen zu sein. Der ADAC meldete am Donnerstagmorgen eine dichte Verkehrslage zwischen der A40-Anschlussstelle Moers-Zentrum und der Ausfahrt Duisburg-Homberg. Auch auf der A42 kam es demnach zu kleineren Zeitverlusten durch eine höhere Anzahl von Fahrzeugen auf der Autobahn.

