Moers verzeichnet neuen Rekord bei Anträgen zur Briefwahl

In Corona-Zeiten ist Briefwahl besonders gefragt (Symbolfoto).

Moers. Wer per Brief wählt, muss bei der Kommunalwahl am 13. September nicht ins Wahllokal. Moers verzeichnet bereits jetzt einen neuen Rekord.

Noch nie gab es bei Kommunalwahlen in Moers mehr Briefwähler. Wie die Stadt berichtet, hat die Fachgruppe Wahlen bereits rund 10.000 Briefwahlunterlagen verschickt – 1.500 mehr als 2014 insgesamt.

Annähernd 20.000 Moerserinnen und Moerser werden ihre Kreuzchen voraussichtlich schon vor dem 13. September abgegeben haben, so die Schätzung der Experten im Rathaus. Die Briefwahl kann schriftlich über den Wahlscheinantrag, elektronisch via QR-Code auf der Wahlbenachrichtigung oder per E-Mail beantragt werden.

Das Briefwahlbüro im Rathaus hat montags bis mittwochs von 8 bis 16 Uhr,donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Für Rückfragen stehen die Mitarbeitenden telefonisch unter 02841 / 201659 oder unter der E-Mail wahlen@moers.de zur Verfügung.