Moers verzeichnet historischen Einbruch der Gewerbesteuer

Am Niederrhein. Der Lockdown am Beginn der Corona-Pandemie hat Folgen: Am Niederrhein brechen den Kommunen wichtige Einnahmen weg. Kommen jetzt Steuererhöhungen?

Manche Kommunen am Niederrhein verzeichnen in der Corona-Pandemie historische Einbrüche bei der Gewerbesteuer.

Im Vergleich der 2. Quartale 2019 und 2020 verzeichnet Moers nach Angaben des Landesamtes für Information und Technik einen Rückgang um 62 Prozent, Kamp-Lintfort um 54,5 Prozent und Neukirchen-Vluyn um 43,7 Prozent. Der durchschnittliche Rückgang der Gewerbesteuer im Kreis Wesel liegt bei 34,3 Prozent. Die Folgen des Lockdowns im März und April haben sich im 2. Quartal 2020 somit stark bemerkbar gemacht.

Bei der Stadt Moers will man mit Blick auf den Einbruch bei der Gewerbesteuer angekündigte Hilfe von Bund und Land in Anspruch nehmen. „Es ist noch nicht zu beziffern, wie viel wir geltend machen werden, aber wir werden uns zu Wort melden“, sagte Stadtpressesprecher Klaus Janczyk am Montag auf NRZ-Anfrage. Es gebe „nichts, was uns dazu bringen wird, neue Maßnahmen aufzusetzen“. Steuererhöhungen seien in diesem Zusammenhang auszuschließen