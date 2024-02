Moers: Versuchter Einbruch – Terrassentür gewaltsam geöffnet

Moers Unbekannte Täter haben versucht, in ein Einfamilienhaus am Eschenweg in Moers einzubrechen. Jetzt sucht die Kriminalpolizei nach Zeugen.

Bislang unbekannte Täter haben am Montagmorgen, 12. Februar, gegen 5.20 Uhr versucht, in ein Einfamilienhaus am Eschenweg in Moers einzubrechen. „Der oder die Täter verschafften sich zunächst Zutritt in den Garten des Einfamilienhauses und öffneten im Weiteren die Terrassentür des Hauses gewaltsam“, teilt die Polizei mit.

Zuvor seien laut Polizeiangaben verschiedene Gegenstände aus einem Abstellraum im Garten abgestellt worden, darunter auch eine Leiter. Zudem sei eine Sitzbank von ihrem ursprünglichen Ort im Garten wegbewegt worden. Beute machten die Täter nicht.

Jetzt such die Kriminalpolizei Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers telefonisch unter 02841/1710 entgegen.

