Moers: Versuchter Einbruch in Wohnhaus – Zeugen gesucht

Moers Ein unbekannter Täter hat versucht, in ein Einfamilienhaus in Moers einzubrechen. Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat am Dienstagnachmittag, 9. Januar, gegen 16.50 Uhr, versucht, eine Terrassentür einzuschlagen und so in ein Einfamilienhaus auf der Max-Beckmann-Straße zu gelangen. Das teilt die Polizei in einer Meldung mit. Der Täter wurde durch die 56-jährige Hausbewohnerin überrascht, sodass dieser in unbekannte Richtung zu Fuß die Flucht ergriff, heißt es weiter.

Der Täter wird als ungefähr 180 cm groß, schwarz bekleidet und mit Maskierung beschrieben. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu Personen machen können, die zur Tatzeit mit einem blauen VW Golf 4 mit Kölner Kennzeichen (K-) in Tatortnähe unterwegs gewesen sind. Wer kann Angaben zu dem Täter und Auffälligkeiten im Tatzeitraum machen Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Süd in Moers unter der Telefonnummer 02841/1710 entgegen.

