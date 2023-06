Moers: Versuchter Einbruch in der Innenstadt

Moers. In der Nacht zu Freitag konnte die Polizei einen Einbruch in der Moerser Innenstadt verhindern. Was die Polizei beim Tatverdächtigen im Auto fand.

Ein Zeuge meldete in der Nacht zu Freitag, 9. Juni, dass auf der Steinstraße in der Moerser Innenstadt mehrere Leute versuchen eine Tür aufzubrechen. Bei Eintreffen der ersten Streifenwagen gegen 0.15 Uhr flüchteten drei Personen in unterschiedliche Richtungen. An der Außentür eines Geschäftes stellten die Beamten frische Hebelmarken fest.

Im Rahmen der Fahndung und nach einem Zeugenhinweis konnte ein 49-jähriger Mann aus Straelen, der sich in einer Gasse zwischen zwei Geschäften versteckte, angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Wie die Polizei mitteilte, konnten die Beamten in der Nähe des Mannes Handschuhe und Einbruchswerkzeug finden.

Das Auto des 49-Jährigen parkte unverschlossen in direkter Nähe am Neumarkt, heißt es weiter. In dem Fahrzeug befanden sich weitere Hebelwerkzeuge. Das Einbruchswerkzeug, die Handschuhe und das Auto wurde von den Beamten sichergestellt.

