In Moers wird ein Verkehrsader ab Dienstag gesperrt.

Moers Moers: Verkehrsader in der City wird ab Dienstag gesperrt

Moers. Ab kommenden Dienstag dürfen auf einer Moerser Verkehrsader nur noch Anlieger, Fußgänger und Radfahrer unterwegs sein – fünf Wochen Bauzeit.

Nach mehreren Reparaturen an Rohrbrüchen mit Einsturzgefahr wird die Enni Stadt & Service Niederrhein ab Dienstag, 4. Oktober, die Schmutz- und Regenwasserkanäle unter einer Verkehrsader im Moerser Stadtzentrum umfassend sanieren.

Bereits im Januar, als eine routinemäßige Kamerauntersuchung auf der der Wilhelm-Schroeder-Straße im Vorfeld der Erneuerungsmaßnahme im Kreuzungsbereich zur Feldstraße einen Hohlraum aufspürte, muss Enni die Verkehrsader wegen der Lage des Kanals in der Fahrbahnmitte zwischen der Crusestraße und dem Ostring rund vier Wochen sperren. Anlieger können Häuser und Geschäfte bei der aktuellen Baustelle dennoch jederzeit erreichen, Fußgänger und Radfahrer den Baustellenbereich durchweg passieren.

Für den Durchgangsverkehr wird die der Wilhelm-Schroeder-Straße aber zur Sackgasse. Der Verkehr wird dann ab der Trotzburg stadtauswärts über zwei ausgeschilderte Strecken umgeleitet, stadteinwärts können Autofahrer die Baustelle ab der Klever Straße über die gekennzeichnete Umleitung umfahren. „Der Parkplatz am Friedrich-Ebert-Platz bleibt erreichbar und auch die Landwehrstraße können Autofahrer in beiden Fahrtrichtungen weiter nutzen“, so Projektleiterin Diane Schiffer.

„Da dort in der Kreuzung zur Wilhelm-Schroeder-Straße die Fahrbahn eingeengt ist, regelt hier aber eine Ampel den Verkehr.“ Auch bei der jetzigen Sanierung kann Diane Schiffer das sogenannte Linerverfahren einsetzen, kommt somit ohne große Tiefbauarbeiten aus. Voruntersuchungen haben gezeigt, dass die Art der Schäden und das vorhandene, dringend notwendige Gefälle der alten Kanäle eine grabenlose Arbeitsweise zulassen. „Das verkürzt die Bauzeit enorm, auf nur rund fünf Wochen.“ Die Monteure können dabei in den alten, rund 320 Meter langen Schmutzwasser- und 305 Metern langen Regenwasserkanal über Schächte einen harzgetränkten Schlauch einziehen und mithilfe von UV-Licht aushärten.

Für Fragen bietet die Enni diese Hotline an

Um den Betrieb auch im Gymnasium Adolfinum möglichst wenig zu beinträchtigen, beginnen die Arbeiten mit den Herbstferien. Insgesamt will Schiffer das Großprojekt bereits Anfang November abschließen Wie bei derartigen Großprojekten notwendig, hat Schiffer auch dieses Projekt zuvor mit der Stadt Moers, der Feuerwehr und der Polizei abgestimmt. Fragen zu der aktuellen Maßnahme beantwortet Enni unter Telefon 02841 / 104600.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland