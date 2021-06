Moers: Verkäuferinnen stellen Ladendieb aus Rheinberg

Moers. Der Mann aus Rheinberg hatte in einem Moerser Geschäfte Sachen in eine Tasche gesteckt und wollte flüchten. War es nicht sein einziger Diebstahl?

Ein 24 Jahre alter Mann aus Rheinberg hat am Dienstagabend in Moers eine Verkäuferin leicht verletzt. Sie und ihre Kolleginnen hatten sich ihm nach einem Diebstahl in den Weg gestellt.

Gegen 19.45 Uhr war es in einem Haushaltswarengeschäft an der Homberger Straße in der Moerser Innenstadt zu dem Diebstahl gekommen. Der Mann steckte mehrere Sachen in einen Rucksack. Nachdem eine der Angestellten ihn ansprach, beschimpfte er sie und verhielt sich aggressiv.

Dieb kratzt Kassiererin am Arm

Als die Kassiererin ihn beim Verlassen des Geschäfts ebenfalls ansprach, kratzte er sie am Arm. Eine weitere Verkäuferin, die sich ihm in den Weg stellte, schubste er weg und flüchtete zu Fuß in Richtung Königlicher Hof. Die Verkäuferinnen im Alter von 40, 47 und 53 Jahren riefen die Polizei und schilderten ihre Beobachtungen.

Anhand der Personenbeschreibung der Frauen konnten weitere Polizistinnen und Polizisten den Mann wenig später auf dem Parkplatz eines Discounters an der Homberger Straße vorläufig festnehmen. Er widersetzte sich zunächst und reagierte aggressiv, woraufhin die Polizisten ihn fesselten.

Die Polizei findet noch mehr Diebesgut

Bei der Durchsuchung des Rucksackes, den er mitführte, fanden die Beamten Diebesgut, unter anderem auch Gegenstände aus dem Haushaltswarengeschäft. Darüber hinaus stellten sie auch eine schwarze Umhängetasche der Marke „Michael Kors“ sicher. Die Kriminalpolizei prüft jetzt, ob der 24-Jährige für weitere Diebstähle in Betracht kommt.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland