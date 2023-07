Moers: Verfolgungsjagd endet mit Unfall – zwei Verletzte

Moers. Ohne Führerschein und unter Drogen hat sich ein Mann aus Moers eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Dabei ist Schaden entstanden.

Ein 26-jähriger Mann aus Moers ist mit einem Auto vor der Polizei geflüchtet und hat danach einen Unfall mit einem anderen Auto verursacht. Dabei verletzen sich eine 66-jährige Frau aus Duisburg und ihr 77-jähriger Beifahrer. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung an die Redaktion. Eine Streifenwagenbesatzung hatte am Donnerstagnachmittag, 6. Juli, gegen 16 Uhr beobachtet, wie der 26-Jährige mit einem weißen BMW an der Kreuzung Römerstraße Ecke Homberger Straße bei rot über die Ampel fuhr, heißt es. Als der Streifenwagen mit Blaulicht und Signal hinter dem Auto herfuhr, beschleunigte der Fahrer den Wagen sofort, um sich der Kontrolle zu entziehen, so die Polizei.

Er sei links in die Ziegelstraße eingebogen und dann durch ein Wohngebiet gefahren. Erlaubt ist dort Tempo 30, der Fahrer sei aber deutlich schneller unterwegs gewesen. Der Flüchtende fuhr einmal im Karree und beschädigte dabei im Vorbeifahren unter anderem einen geparkten Wagen, der leicht beschädigt wurde, heißt es in der Mitteilung. Dann habe er den Wagen wieder zur Kreuzung Römerstraße Ecke Homberger Straße gelenkt. Im Bereich der Kreuzung sei es zum Zusammenstoß mit einem Auto gekommen, das berechtigterweise die Kreuzung überqueren wollte.

Flüchtiger Moerser stand unter Drogeneinfluss

Die beiden Insassen des Wagens, eine 66-jährige Frau und ihr 77-jähriger Beifahrer aus Duisburg, verletzten sich leicht. Der 26-Jährige blieb unverletzt, flüchtete zu Fuß und konnte im Rahmen der Fahndung durch Polizeibeamte gestellt werden. Der Fahrer soll offensichtlich unter dem Einfluss von Drogen gestanden haben und nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins gewesen sein. Ein Arzt entnahm dem Mann später eine Blutprobe.

