Moers: Verdi ruft zu Streik auf – beliebter Handel betroffen

Moers. Weitere Streiks im Einzelhandel: Am heutigen Freitag sollen die Beschäftigten eines Marktes in der Moerser Innenstadt ihre Arbeit niederlegen.

Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten des Elektronikmarktes Saturn am Standort Moers zum Streik aufgerufen. Am heutigen Freitag sollen die Mitarbeitenden des beliebten Handels in der Grafschafter Passage ihre Arbeit niederlegen. Insgesamt werden an diesem Tag in Nordrhein-Westfalen 130 Betriebe bestreikt, wie Verdi mitteilt.

Die Gewerkschaft wolle so den Druck auf die stockenden Verhandlungen im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel erhöhen. „Die Arbeitgeber haben in je fünf Verhandlungsrunden im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel die Chance verpasst, den Beschäftigten zu zeigen, dass sie ihre Nöte angesichts der dramatischen Preissteigerung ernst nehmen. Nun folgt die Antwort aus den Betrieben“, erklärte die Verdi-Verhandlungsführerin für den Einzel- sowie den Groß- und Außenhandel in NRW, Silke Zimmer.

Streiks im Einzelhandel: Saturn in Moers am Freitag betroffen

Verdi fordert in der Tarifrunde 2023 im Einzelhandel NRW 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro pro Stunde. Im Groß- und Außenhandel NRW fordert die Gewerkschaft eine Erhöhung der Entgelte von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll 12 Monate betragen.

Laut Verdi seien die Arbeitgeber im Einzel- sowie im Groß- und Außenhandel noch nicht auf diese Forderungen eingegangen. Bislang würden sie für das Jahr 2023 eine Entgelterhöhung zwischen 5,1 Prozent und 5,3 Prozent bieten. Zum Teil ergänzt würden die Angebote um Inflationsausgleichsprämien von jeweils 700 Euro pro Jahr im Groß- und Außenhandel und 450 Euro in 2023 im Einzelhandel. Bereits gezahlte Inflationsausgleichsprämien wollen die Arbeitgeber auf dieses Angebot anrechnen, so die Gewerkschaft. Für das zweite Jahr boten die Arbeitgeber Erhöhungen zwischen 2,9 Prozent und 3,1 Prozent. Alle Angebote haben eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Verhandlungen werden am 25. August im Einzelhandel und am 4. September im Groß- und Außenhandel fortgesetzt.

