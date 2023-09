Moers: Verdi erwartet 600 Streikende vor Edeka-Zentrale

Moers. Kundgebung in Moers: Gewerkschaft Verdi ruft Edeka-Mitarbeiter zu einem landesweiten Streiktag auf. Das fordert Verdi von den Arbeitgebern.

Vor der Fortsetzung der Tarifverhandlungen im Oktober ruft die Gewerkschaft Verdi heute, 28. September, ausgewählte Betriebe der Edeka Rhein-Ruhr GmbH zu einem landesweiten Streiktag auf. In Moers vor der Edeka Zentrale werden am Vormittag rund 600 Streikende des Einzel- sowie des Groß- und Außenhandels zu einer Kundgebung erwartet.

„Edeka ist das größte deutsche Handelsunternehmen und hat maßgeblichen Einfluss auf die Tarifverhandlungen im Handel. Die Streikenden fordern Edeka dazu auf dafür zu sorgen, dass die seit Sommer andauernde Blockadehaltung der Arbeitgeber aufgegeben und der Weg für einen Tarifabschluss freigemacht wird“, so Verhandlungsführerin Silke Zimmer.

Edeka Rhein-Ruhr hatte darüber informiert, dass sie zum 1. September die Entgelte als freiwillige Prämie um 5,1 Prozent erhöhen wird. Laut Verdi soll damit der Tarifbewegung der Wind aus den Segeln genommen werden. „Freiwillige Zahlungen bieten den Beschäftigten keinerlei rechtlichen Anspruch, den bieten nur Tarifverträge. Die Beschäftigten lassen sich davon aber nicht beeindrucken. Es bleibt dabei, die Arbeitgeber müssen sich endlich am Verhandlungstisch bewegen und ein faires Angebot vorlegen, das langfristig tariflich gegen Armut und Altersarmut wirkt. Weitere Reallohnverluste bei dauerhaft steigenden Preisen sind für die Beschäftigten nicht verkraftbar.“

Im Groß- und Außenhandel fordert Verdi eine Erhöhung der Entgelte von 13 Prozent, mindestens aber 400 Euro. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen. Im Einzelhandel NRW fordert die Gewerkschaft 2,50 Euro mehr Gehalt und Lohn pro Stunde. Die Ausbildungsvergütungen sollen um 250 Euro angehoben werden. Die Laufzeit des Tarifvertrages soll zwölf Monate betragen. Darüber hinaus fordert die Gewerkschaft ein Mindeststundenentgelt von 13,50 Euro.

Die nächste Verhandlungsrunde im Einzelhandel findet am 17. Oktober in Recklinghausen statt. Die Verhandlungen im Groß- und Außenhandel werden am 19. Oktober in Düsseldorf fortgesetzt.

