Die Improviser in Residence in Moers: Kevin Shea und Matthew Mottle.

Stadtmusik Moers verabschiedet und begrüßt Improviser in Residence

Moers. Endspurt für Matt Mottel und Kevin Shea. Die Improviser in Residence bereiten sich auf den Abschied in Moers vor. Eine neue Stadtmusikerin kommt.

Kurz vor Weihnachten ist es so weit: Der 15. sogenannte Improviser in Residence des Moers Festivals stellt sich seinem Publikum vor. Und zugleich kann man Abschied nehmen von den quirligen New Yorkern Matt Mottel und Kevin Shea, die „ihr Residenzjahr mit einer enormen Energie und unerschöpflichen Fantasie ausfüllten – und das unter Corona-Bedingungen“, schreiben die Festival-Macher.

Turnusmäßig wird eine Frau die neue Stadtmusikantin. Wer, das wird erst kurz vor dem Konzert in einer Pressekonferenz verraten. Somit bleibt die Spannung, wen das Festivalteam für 2022 mit der Aufgabe betraut, das musikalische Leben am Niederrhein aufzumischen und ihm einen persönlichen Stempel aufzudrücken.

Seit 2008 leben und arbeiten Musiker aus der ganzen Welt ein ganzes Jahr in Moers – sehr zur Freude der Menschen hier, die „ihren“ Improviser regelmäßig ins Herz schließen. Das Projekt wird von der Stadt Moers und maßgeblich von der Kunststiftung NRW gefördert.

Das Konzert mit Kevin, Matt und Miss Top Secret beginnt am Sonntag, 19. Dezember, um 18 Uhr in der Aula des Gymnasiums Filder Benden, Zahnstraße 43. Der Eintritt ist frei, es gelten die 3G-Regeln. Direkt vorher, gegen 17 Uhr zeigen Matt Mottel und einige Filder-Benden-Gymnasiasten ein eigenes Projekt.

