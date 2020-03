Moers: Vater und Sohn hämmern für den Sieg um die Wette

Moers. Das Moerser Vater-Sohn-Duo Wolf Dieter und Marc Braun nimmt an der neuen Fernsehshow „Mit Nagel und Köpfchen“ teil und bleiben selbstkritisch.

Ein Vater-Sohn-Duo aus Moers nimmt an einer neuen Heimwerker-Fernsehshow teil: Wolf Dieter (65) und Marc Braun (33) sind Kandidaten bei der SAT.1-Show „Mit Nagel und Köpfchen“. Dort müssen acht Kandidatenpaare ab 29. März laut Angaben der Produktionsfirma mit eigenen Ideen, Kreativität und handwerklichem Geschick zwei Aufgaben pro Folge lösen.

Laut der das Format begleitenden PR-Agentur sind die beiden ein eingespieltes Team. Schon in der Kindheit habe Marc seinem Vater oft beim Basteln, Bohren und Bauen über die Schulter geschaut und sich so handwerklich einiges abschauen können, heißt es in einer Pressemitteilung. In Eigeninitiative haben die beiden schon gemeinsam Garagen und Poolanlagen konzipiert und umgesetzt. Auch das Haus von Marc Braun und seiner Familie haben die beiden gemeinsam kernsaniert. Auf die Kinderküche, die Marc seiner Tochter zum Geburtstag gebaut hat, ist er allerdings am meisten stolz. Sorge bereitet dem Moerser Team allerdings noch das Zeitmanagement.

Insgesamt drei Paare aus NRW

In der Handwerkersendung werden die Teilnehmer jeweils ein Möbelstück und ein Raumkonzept ausarbeiten müssen, beides wird dann bewertet. Die Jury besteht aus der Selbstbau-Expertin Jelena Weber, Designer Wolfgang Laubersheimer und Einrichtungsexperte Steven Schneider bewertet die Arbeiten.

Das schlechteste Team scheidet am Ende jeder Folge aus. Moderiert wird die Sendung von Annett Möller. Abgesehen von dem Vater-Sohn Gespann nehmen noch zwei weitere Paare aus NRW an dem Wettkampf teil. Die Freundinnen Sylvia (40) und Sarah (24) aus Düsseldorf und Stolberg, sowie das Paar Sara (34) und Daniel (34) aus Köln.

Die Sendung „Mit Nagel und Köpfchen“ läuft ab Sonntag, 29. März 2020, um 17.45 Uhr in SAT.1.