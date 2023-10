An der katholischen Kirche St. Martinus Kirche in Moers hat es Vandalismus gegeben.

Vandalismus Moers: Vandalismus-Attacke an der katholischen Kirche

Moers. An einer katholischen Kirche im Moerser Norden haben Unbekannte israelkritische Sprüche gesprüht. was zu dem Vorfall bisher bekannt ist.

An der katholischen Kirche St. Martinus haben Unbekannte eine Vandalismus-Attacke verübt. Wie die Gemeinde am Donnerstag bestätigte, wurden Türen mit israelkritischen Sprüchen besprüht. Der Polizei liegen Hinweise auf weitere Taten in Rheinkamp vor.

Einer der Sprüche lautet „Hamas! Free Palestina“, ein anderer „Der Islam wird siegen“. Über den oder die Täter gibt es zurzeit keine näheren Angaben, laut Polizei werden solche Vorgänge an den Staatsschutz übergeben.

