Moers: Vandalen zerstören Scheiben von Bibliothek und Kolleg

Das Hanns-Dieter-Hüsch-Bildungszentrum in Moers.

Moers. Am Wochenende haben wieder Vandalen ihr Unwesen in Moers getrieben. Dabei ging auch eine doppelverglaste Fensterscheibe der Bibliothek zu Bruch.

Am Wochenende waren wieder Vandalen in Moers unterwegs. Das teilt die Kreispolizei Wesel am Dienstag mit.

Gleich zwei Gebäude haben die Vandalen am Wochenende beschädigt: Vermutlich mit einem Basketball haben die unbekannten Täter gegen die Fensterscheiben der Stadtbibliothek an der Wilhelm-Schroeder-Straße geschlagen.

Dies führte dazu, dass die Doppelverglasung der ca. zwei Meter mal ein Meter großen Glasscheiben teilweise zerbrach. Es betraf die Fenster, die in Richtung des Gymnasium Adolfinum liegen, teilt die Polizei weiter mit. Der Basketball sei sichergestellt worden.

Im gleichen Zeitraum warfen Unbekannte zwei Scheiben an einem Berufskolleg an der Landwehrstraße ein. In beiden Fällen sucht die Polizei Moers Zeugen, die Hinweise geben können oder Beobachtungen gemacht haben.

Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02841/107-0 zu melden.

