Moers: Unfallflucht auf Lidl-Parkplatz – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen einer Verkehrsunfallflucht in Moers.

Moers Nach einem Zusammenprall mit einem parkenden Audi ist ein Unfallfahrer vom Parkplatz eines Moerser Discounters geflohen. Das sagt die Polizei.

Die Polizei sucht nach dem Fahrer eines schwarzen Mercedes, der nach einem Unfall von dem Lidl-Parkplatz an der Hülsdonker Straße in Moers geflüchtet ist. Dort soll er laut einer Mitteilung der Kreispolizeibehörde Wesel am Donnerstag gegen 10.50 Uhr beim Ausparken mit einem geparkten, schwarzen Audi zusammengestoßen sein. Dadurch sei nach einer Zeugenaussage die Heckstoßstange des Audi herausgesprungen.

Der Zeuge notierte sich das Kennzeichen des Audi und alarmierte die Polizeidienststelle. Die Motorradstreife konnte den beschädigten Audi vor Ort jedoch nicht mehr feststellen. Das Verkehrskommissariat ermittelt und sucht nun neben weiteren Zeugen vor allem auch den Halter des schwarzen beschädigten Audi. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02842/9340 entgegengenommen.

