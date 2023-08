Moers: Unfallflucht auf der Landwehrstraße – Zeugen gesucht

Moers. Ein Lkw hat im Vorbeifahren den Außenspiegel eines Autos beschädigt. Der Fahrer des Lkw fuhr weiter. Die Polizei sucht Zeugen der Unfallflucht.

Zu einer Unfallflucht kam es am Mittwochvormittag, 9. August, auf der Landwehrstraße. Das schreibt die Polizei in einer Meldung an die Redaktion. Eine 57-jährige Frau aus Neukirchen-Vluyn wartete gegen 9.30 Uhr in ihrem geparkten Auto, kurz vor der Kreuzung der Wilhelm-Schröder-Straße, als ein Lkw im Vorbeifahren mit dem Heck ihren linken Außenspiegel beschädigte, heißt es. Der Fahrer oder die Fahrerin des Lkw setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, schreibt die Polizei. Zum Lkw sei nur bekannt, dass er ein amtliches Kennzeichen mit Städtekennung Essen (E-) hatte. Das Verkehrskommissariat in Kamp-Lintfort hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02842/9340 zu melden.

