Moers: Unfall auf der A 42 - Rettungshubschrauber im Einsatz

Moers/Baerl. Schwerer Unfall auf der A 42 bei Moers: Eine Person ist schwerst verletzt, ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, die Autobahn ist gesperrt.

Auf der Autobahn A 42 ist am Donnerstagmittag ein schwerer Unfall passiert. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Nach Angaben der Autobahnpolizei ereignete sich der Unfall am Donnerstag gegen 13.20 Uhr auf der A 42 in Höhe der Anschlussstelle Baerl in Fahrtrichtung Duisburg. Offenbar geriet dort ein Pkw unter einen Lastwagen. Eine Person sei schwerst verletzt worden, so die Polizei auf Anfrage. Die Fahrbahn in Richtung Duisburg ist derzeit (14.30 Uhr) gesperrt.

Einzelheiten etwa zum Ablauf und zur Ursache des Unglücks sind im Moment noch nicht bekannt. Die Beamten seien noch mit der Unfallaufnahme beschäftigt, hieß es in der Polizeipressestelle.

