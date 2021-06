Moers und Umland: Wohlfahrtsverbände schlagen Alarm

Langzeitarbeitslose benötigten mehr und schnelle Unterstützung, fordern die Wohlfahrtsverbände. Ansonsten züchte man eine „Generation Corona“ an, sagt Brunhild Demmer vom Caritasverband Moers-Xanten.

Sie werden oft übersehen am Arbeitsmarkt und gehören in der Pandemie zu den großen Verlierern: die Zahl der Langzeitarbeitslosen ist nach 14 Monaten Corona-Krise sprunghaft angestiegen. „Diese Menschen drohen abgehängt zu bleiben, wenn die Konjunktur bald wieder anzieht“, mahnt Brunhild Demmer, Vorsitzende des Caritasverbandes Moers-Xanten und Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtspflege im Kreis Wesel.

Im Vergleich zum März 2020 ist laut Angaben des Arbeitslosenreportes NRW, der von der Arbeitsgemeinschaft der Wohlfahrtsverbände im Land herausgegeben wird, die Zahl der Langzeitarbeitslosen um 39 Prozent auf über 335.000 Personen im Mai 2021 gestiegen. Als langzeitarbeitslos gelten Personen, die länger als zwölf Monate arbeitslos gemeldet sind. „Aus der Langzeitarbeitslosigkeit in die Erwerbsarbeit einzusteigen, ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie noch schwieriger geworden“, sagt Brunhild Demmer.

Selbst Unternehmen, die nicht direkt vom Lockdown betroffen seien, hätten in wirtschaftlich unsicheren Zeiten kaum Spielraum für Neueinstellungen gehabt. „Wer arbeitslos wurde, fand wegen Corona nicht so schnell einen neuen Job und deswegen sind nun mehr Arbeitslose als früher in die Langzeitarbeitslosigkeit gerutscht.“

Demmer fordert die schnelle und gezielte Unterstützung Langzeitarbeitsloser mit Angeboten der Beratung, Qualifizierung und öffentlich geförderter Beschäftigung. „Wir müssen das jetzt tun, um dem Aufwuchs und der Verfestigung der Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken. Ein Wiedereinstieg in Arbeit wird für langzeitarbeitslose Menschen praktisch von Monat zu Monat schwieriger.“

Die Freie Wohlfahrtspflege fordert neben beruflicher Weiterqualifizierung verstärkt Coaching und psycho-soziale Beratung sowie niedrigschwellige offene Beratungs- und Begegnungsangebote im Sozialraum. „Die Beratungsstellen Arbeit in NRW sind beispielsweise gerade jetzt enorm wichtig, damit Langzeitarbeitslose Ermutigung, Unterstützung und solidarischen Rückhalt erfahrenkönnen“, so die Sprecherin.

Der Arbeitslosenreport der Wohlfahrtsverbände belegt, dass in NRW vor allem Personen ohne Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss am stärksten von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind. Allerdings hat in der Corona-Krise die Gruppe der Langzeitarbeitslosen mit akademischer Ausbildung den höchsten Zuwachs erfahren.

Es müsse verhindert werden, dass insbesondere die jüngeren und jüngsten Altersgruppen vom Trend der Langzeitarbeitslosigkeit betroffen werden. Andernfalls drohe eine „Generation Corona“, so die Sprecherin der Wohlfahrtsverbände im Kreis Wesel. Gerade in diesen Altersgruppen könne man viel erreichen mit Bildungsberatung, Bildungsbegleitung und einer Art „Bildungsbonus“ für die, die sich beruflich neu orientieren und eine längere Qualifizierung absolvieren wollen.

