Moers und Umland: Städte kontrollieren an Silvester

In Neukirchen-Vluyn hat die Stadt an Silvester vor allem die Halde Norddeutschland im Blick. Bürgermeister Ralf Köpke appelliert an alle, nicht dorthin zu gehen. Es wird Kontrollen geben.

Moers/Neukirchen-Vluyn Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn schicken Ordnungsamt und Sicherheitsdienste auf Streife. Ein Feuerwerksverbot gibt es nicht.

Das Ordnungsamt in Moers wird an Silvester abends und nachts gemeinsam mit der Polizei auf Streife gehen, um die Einhaltung der Corona-Verordnung zu kontrollieren. Auch die kürzlich eingesetzten Security-Kräfte werden in Zweierteams unterwegs sein. Das kündigte die Stadt auf Nachfrage an. Kontrolliert würden auch die Bereiche, die während beider Lockdowns immer mal wieder aufgefallen seien. Unter anderem werde man "uns bekannte Schulhöfe, Spielplätze und Grünanlagen" überprüfen, so Stadtsprecher Thorsten Schröder, ohne weiter ins Detail zu gehen.

Ein generelles Feuerwerksverbot wird es an Silvester laut Schröder, abgesehen von den allgemeinen Verordnungen, nach denen Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen verboten ist, allerdings nicht geben. Man habe die möglichen Bereiche anhand der vergangenen Jahre überprüft und nichts gefunden, "was wir als problematisch ausgemacht hätten", so Schröder.

Auch in Neukirchen-Vluyn hat der Krisenstab beraten, wie an Silvester vorzugehen ist. „Es ist kein Feuerwerk an öffentlichen Plätzen gestattet“, sagt auch Bürgermeister Ralf Köpke im Gespräch mit der NRZ. Als einzigen möglichen solchen Platz habe man die Halde Norddeutschland ausgemacht. Man könne die Himmelstreppe zwar absperren, das bringe aber nichts, weil im Zweifel Menschen daran vorbei nach oben gelangen. Ein Flatterband unten wäre eher eine „Symbolik“, sagt Köpke.

Städte appellieren an die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger

Der Bürgermeister appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, nicht zur Halde zu gehen. Gleichwohl ist die Stadt vorbereitet. Das Ordnungsamt sei in Bereitschaft. Die Polizei fahre ohnehin Streife. Köpke: „Da können wir kurzfristig reagieren.“ Womöglich spiele „uns auch das Wetter in die Karten“, sagt er. Wenn es uselig ist und regnet, zieht es womöglich weniger Menschen nach draußen. Bürgermeister Köpke erinnert aber auch daran, dass in der Vergangenheit in Neukirchen-Vluyn nur wenige Verstöße gegen die Corona-Schutzverordnung geahndet werden mussten.

In Kamp-Lintfort wird am Silvesterabend ab 20 Uhr der Sicherheitsdienst seine Arbeit aufnehmen und bis in die Morgenstunden auf den Straßen unterwegs sein. Das zweiköpfige Team werde im Stadtgebiet patrouillieren und auch altbekannte Stellen im Blick behalten, sagt Ordnungsamtsleiterin Martina Kandolf im Gespräch mit der Redaktion. Parallel habe das Ordnungsamt einen Bereitschaftsdienst eingerichtet, der auf Anforderung der Polizei einsatzbereit sei und durch ein spezielles Telefonsystem auch auf mehrere Einsatzkräfte aufgestockt werden könne.

Ein generelles Feuerwerksverbot gibt es unterdessen auch in Kamp-Lintfort nicht. Zum einen sei ein Feuerwerk auf öffentlichen Plätzen ohnehin nicht gestattet, um große Menschenansammlungen zu verhindern, so Martina Kandolf. Außerdem hoffe sie, dass die meisten Mitbürger in diesem Jahr auch auf privatem Gelände einfach darauf verzichten. „Und wenn sich bei einem Feuerwerk auf privatem Gelände plötzlich eine große Menschenansammlung bildet, sollte man sich nicht wundern, wenn sich auch die Polizei dafür interessiert“, sagt die Ordnungsamtschefin.