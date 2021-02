Moers und Umland: Einbrüche und ein Autodiebstahl

Moers. Einbrecher und Autodiebe schlugen am Wochenende in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn zu.

Zwei Einbrüche und ein Autodiebstahl beschäftigen die Polizeidienststellen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn. So werden in Moers Zeugen gesucht, die etwas zu einem Einbruch am vergangenen Freitagabend in Meerbeck sagen können. Zwischen 18.10 Uhr und 18.30 Uhr brachen dort Unbekannte in eine Doppelhaushälfte an der Straße Zum Galgenberg ein. Sie durchsuchten die Räume und stahlen unter anderem einen kleinen, grauen Tresor. Was die Täter außerdem erbeutet haben, sagte die Polizei nicht. Wer etwas im Zusammenhang mit dem Einbruch gesehen hat, wird gebeten, sich an die Polizei in Moers unter 02841/1710 zu wenden.

In Kamp-Lintfort stiegen unbekannte Täter am Freitagvormittag zwischen 11.10 Uhr und 11.50 Uhr in ein Wohnhaus an der Parkstraße ein. Sie stahlen unter anderem Bargeld und Schmuck. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort unter 02842/9340.

Autodiebe waren unterdessen in Neukirchen-Vluyn unterwegs. Sie stahlen in der Zeit von Freitag, 15.30, bis Samstag, 11 Uhr, an der Glogauer Straße einen schwarzen Golf mit dem amtlichen Kennzeichen

MO-ND 5555). Hinweise bitte nimmt die Polizei in Neukirchen-Vluyn unter 02845/30920 entgegen.