Moers und Umgebung: Sechs Tipps für den Kindergeburtstag

Moers. Bowlen, Trampolin und Co: In Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn gibt es mehrere Ideen, einen Kindergeburtstag zu feiern. Ein Überblick.

Trampolin springen, schwimmen oder bowlen: Moers und Umgebung bieten zahlreiche Möglichkeiten, den Kindergeburtstag zu feiern. Die Redaktion hat sechs Tipps aus den Städten Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn zusammengestellt. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1. Kindergeburtstagspaket im Spiel-Dschungel in Kamp-Lintfort

Das Highlight des großen Indoor-Spielbereichs im Spiel-Dschungel Kamp-Lintfort ist der Kletterturm mit mehreren Rutschen und einem Bällebad. Kegeln, Kartfahren oder Trampolinspringen sind weitere Aktivitäten für einen gelungen Kindergeburtstag. Dafür bietet der Park eigene Party-Pakete an. Deren Preise liegen je nach Verpflegung zwischen 9,50 und 15 Euro pro Kind. In jedem Fall inklusive ist der Eintritt für zwei Begleitpersonen, Süßigkeiten für jeden Partygast sowie ein Geschenk für das Geburtstagskind. Weitere Infos: 02842/903055

Kindergeburtstag feiern auf dem Trampolin: Das geht im Superfly in Moers. Foto: Erwin Pottgiesser / FUNKE Foto Services

2. Trampolinspringen im Superfly Moers

Im Superfly Moers können Geburtstagskinder und ihre Gäste beim Feiern abheben. Dafür bietet die Trampolinhalle an der Bismarckstraße 110 in Moers drei „Birthday Flight“-Pakete an. „Hebe gemeinsam mit Deinen Freunden für 90 Minuten in einem der größten Trampolinparks Deutschlands ab“, schreibt der Veranstalter auf seiner Internetseite. Das günstigste Angebot kostet 23,90 Euro pro Person und beinhaltet einen dekorierten Geburtstagstisch für 2,5 Stunden, Süßigkeiten und ein Getränk. Das Kindergeburtstagsangebot gilt für Gruppen ab sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Alle Infos: www.superfly.de/moers

3. Mittelalterliche Geburtstagsfeier im Grafschafter Musenhof Moers

Nach einer Erlebnisführung durch die Stadt in mittelalterlichen Kostümen wartet ein Aktionsprogramm im Grafschafter Musenhof auf die Geburtstagsgäste. Dabei kann im Vorfeld zwischen verschiedenen Aktivitätenmottos wie Arbeiten mit Ton, Malen mit Naturfarbe, Kräuterkunde oder Ritter und Burgfräulein gewählt werden. Das Angebot gilt für Kinder ab sechs Jahren und kostet 75 Euro pro Gruppe (maximal 15 Teilnehmer). Dazu kommen Materialkosten zwischen 2 bis 5 Euro pro Person. Die Stadt bittet um eine frühzeitige Buchung, mindestens sechs Wochen vorher unter: 02841/20168200.

Für einen Kindergeburtstag in Neukirchen-Vluyn bietet sich ein Besuch des Freizeitbades an. Foto: Norbert Prümen / FUNKE FotoServices

4. Kindergeburtstag im Freizeitbad Neukirchen-Vluyn

Gemeinsam mit Freunden planschen gehen: Für Geburtstagskinder, die es lieben zu schwimmen, ist ein Besuch im Schwimmbad eine Möglichkeit, den großen Tag zu verbringen. Das Freizeitbad Neukirchen-Vluyn organisiert Kindergeburtstage, die unter der Telefonnummer 02845/32953 gebucht werden können. „Rufen Sie uns zum Ausrichten des Geburtstages Ihrer Tochter oder Ihres Sohnes einfach an und überlassen Sie alles Weitere uns für ein besonderes Erlebnis der kleinen Partygesellschaft“, heißt es auf der Internetseite des Schwimmbads.

5. Bowlen im Sport- und Freizeitcenter in Moers

Im Sport- und Freizeitcenter an der Filderstraße 143b in Moers können Kinder ihren Geburtstag beim Bowling feiern. Für 11,90 Euro pro Kind (das Angebot gilt für Kinder bis 12 Jahre), gibt es ein Paar Leihschuhe, ein Kids-Menü sowie ein Getränk, heißt es auf der Internetseite des Sport- und Freizeitcenters. 90 Minuten können die Kinder dann die Kugel rollen. Damit alle Spaß haben, kann auch eine Bowlinghilfe ausgeliehen werden. Weitere Infos und Buchung unter: 02841/22252

Wer bei seiner Geburtstagsparty Alpakas streicheln möchte, könnte im Kalisto-Tierpark in Kamp-Lintfort fündig werden. Foto: Markus Weissenfels / FUNKE Foto Services

6. Mit tierischen Freunden in Kamp-Lintfort den Geburtstag feiern

„Feiern Sie mit Ihren Kindern einen erlebnisreichen Geburtstag bei uns im Tierpark“, heißt es auf der Internetseite des Kalisto in Kamp-Lintfort. Interessierte können hier zwischen zwei verschiedenen Programmen währen. Beide dauern etwa anderthalb Stunden und kosten 95 Euro für acht Kinder. Bei „Tiermix mit Erdmännchen“ werden die Kinder zu kleinen Tierpflegern, dürfen das Futter schneiden und an verschiedene Tiere verfüttern. Das Geburtstagskind darf sogar die Erdmännchen in ihrem Gehege besuchen. Wer einen flauschigen Kindergeburtstag feiern will, kann das Programm „Rund ums Alpaka“ buchen. Neben der Fütterung der Tiere bekommen alle Kinder auch die Möglichkeit, ein Alpaka zu führen. „Alle Geburtstagsangebote sind für Kinder erst ab 6 Jahren geeignet. Jüngere Geschwisterkinder oder Freunde, die erst 6 Jahre alt werden, sind kein Problem“, schreiben die Inhaber des Tierparks auf der Internetseite. Für die Stärkung nach dem Programm bieten die Tierpark-Inhaber ein Geburtstagsmenü, bestehend aus Pommes, Chicken Nuggets und einer Capri Sonne, an. Dieses kostet pro Person 5,90 Euro. Weitere Infos unter: www.kalisto-tierpark.de

