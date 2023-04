Moers und Umgebung: Notaufnahme-Gebühr ist „brandgefährlich“

Kamp-Lintfort/Moers. Die Idee, dass „falsche Notfallpatienten“ eine Gebühr zahlen sollen, hat für Ärger gesorgt. Das sagen Kliniken in Moers und Kamp-Lintfort dazu.

Das gab doch mal kurz einen Aufschrei, nachdem sich der Vorsitzende der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, Andreas Gassen, im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland dafür ausgesprochen hatte, dass Patientinnen und Patienten eine Gebühr entrichten sollten, wenn sie direkt eine Notaufnahme aufsuchen, ohne zuvor bei der Leitstelle angerufen zu haben, sprich:

Nun hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach dieser Idee eine Absage erteilt, aber letztlich war sie doch zunächst in der Welt.

„Der Vorschlag der Kassenärztlichen Vereinigung ist gut gemeint, wir sehen aber darin keine Lösung des Problems und in diese Richtung keinen Handlungsbedarf“, heißt es dazu auf Nachfrage aus dem Kamp-Lintforter Krankenhaus St. Bernhard.

In der Notaufnahme ist viel zu tun

Und auch am Moerser Krankenhaus Bethanien ist der Vorschlag nicht wirklich auf Begeisterung gestoßen. „Eine Notaufnahmegebühr kann keine Lösung sein: Dies ist aus Sicht der Notfallmedizin brandgefährlich, da der bzw. die Patient:in die Schwere seiner bzw. ihrer Erkrankung oft nicht selbst beurteilen kann. Patient:innen mit einem akuten medizinischen Problem müssen sich darauf verlassen können, dass ihnen in der Notaufnahme unabhängig von ihrem persönlichen Geldbeutel jederzeit geholfen wird“, sagt Dr. Andrea Kutzer, Chefärztin der Klinik für Notfallmedizin.

Unbenommen, dass sich das medizinische Personal in den Notaufnahmen nicht langweilt. Dazu heißt es seitens des Bethanien: „Die Arbeitsdichte in der Notaufnahme ist hoch und das Eintreffen nicht planbarer Patient:innen führt manchmal zu Wartezeiten. Trotzdem wird jede:r Patient:in ärztlich und pflegerisch untersucht und behandelt.“

In Kamp-Lintfort gibt es andere Vorschläge

In Kamp-Lintfort sieht das nicht anders aus, wie der Pressesprecher des Hauses, Jörg Verfürth, weiter sagt. „Die Auslastung unserer Notaufnahme ist, wie in allen Kliniken der Region grundsätzlich groß, es gibt zudem jahreszeitliche Schwankungen mit besonderen Belastungen. Die Behandlung von Notfallpatienten ist jederzeit sichergestellt.“ Und weiter: „Patientinnen und Patienten mit sogenannten Bagatellerkrankungen, die sich eigentlich beim Hausarzt oder in der KV-Notfallpraxis vorstellen sollten, müssen bei großem Notfallaufkommen und entsprechend der medizinischen Triagierung (Risikoeinstufung) mit längeren Wartezeiten in der Notaufnahme rechnen.“

Gibt es alternative Vorschläge? Eine Lösung, die man seit 2020 als gemeinsame Kampagne der Städte Kamp-Lintfort, Rheinberg und Alpen fordere, sei „ein zusätzlicher KV-Notfallsitz für Kamp-Lintfort, Rheinberg und Alpen hier am St. Bernhard-Hospital“, wie es weiter heißt. Derzeit sei die KV-Notfallpraxis am Moerser Bethanien für das gesamte linksrheinische Kreis Weseler Gebiet zuständig, also für rund 200.000 Menschen. „Die Anfahrtswege oder Wartezeiten für Hausbesuche durch den Notdienst sind für viele kranke und ältere Menschen viel zu lang und oft auch nicht zumutbar“, heißt es abschließend auf Nachfrage.

