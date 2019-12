Am Niederrhein. Wer an den Weihnachtsfeiertagen in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn Brötchen holen will, hat es schwer. Wir haben uns einmal umgehört.

Moers und Umgebung: Hier gibt es zu Weihnachten Brötchen

Wer zum Weihnachtsfrühstück frische Brötchen essen möchte, dürfte es schwer haben. Zwar können Bäckereien am 1. Weihnachtstag für maximal fünf Stunden öffnen, allerdings haben viele Filialen bereits angekündigt, dass sie über die Feiertage geschlossen bleiben. Schließlich sind die Backstuben am 2. Weihnachtstag ohnehin dicht, da bei zwei zusammenhängenden Feiertagen nur der erste verkaufsoffen ist. So will es das nordrhein-westfälische Ladenöffnungsgesetz. Wie ist die Situation in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn? Wir haben uns einmal umgehört.

Mit Bäckereien-Standorten in allen drei Kommunen ist etwa Hoenen vertreten: Am 25. und 26. Dezember sowie zu Neujahr „bleiben alle Läden geschlossen“, heißt es hier auf Nachfrage. Heiligabend und Silvester sei in der Regel je nach Filiale bis 14 Uhr geöffnet.

In Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn verkauft die Bäckerei Büsch Brot- und Backwaren. „Am 1. und 2. Weihnachtstag sowie an Neujahr bleiben unsere Fachgeschäft geschlossen“, heißt es auf der Homepage. Die Öffnungszeiten an Heiligabend und Silvestern variieren je nach Standort, hier verweist das Unternehmen auf jeweilige Aushänge.

Die Bäckerei Schollin betreibt eine Filiale in Moers (Kampstraße) und eine Filiale Kamp-Lintfort (Prinzenstraße) – auch diese Standorte bleiben Weihnachten zu. Heiligabend ist bis 14 Uhr (Moers) und bis 13 Uhr (Kamp-Lintfort) geöffnet. Silvester: bis 15 Uhr (Moers), bis 14 Uhr (Kamp-Lintfort).

So haben die Bäckereien in Moers geöffnet

Die Bäckerei Kamps ist mit drei Standorten in Moers sowie einem in Kamp-Lintfort vertreten. Da es sich hier um ein Franchise-Konzept handelt, entscheiden die Geschäftsstellen individuell, heißt es auf Nachfrage in der Zentrale. An Heiligabend und Silvester orientierten sich die Öffnungszeiten voraussichtlich an den Sonntags-Zeiten.

Zwei Filialen der Landbäckerei Baerler Mühle gibt es in Moers – an der Homberger Straße und an der Bismarckstraße. An beiden Standorten ist zu Weihnachten und Neujahr geschlossen, Heiligabend und Silvester ist von 6 bis 13 Uhr geöffnet.

Brötchen gibt es aber am 2. Weihnachtstag und Neujahr von 6 bis 12 Uhr an den Standorten der Bäckereie Haala-Fortriede in Moers-Asberg (Römerstraße) und Moers-Scherpenberg (Ziegelstraße). Heiligabend und Silvester ist bis 13 Uhr geöffnet.

Sehr ähnlich verhält es sich mit der Bäckerei Bolten: 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ist geschlossen, Heiligabend ist bis 13, Silvester bis 14 Uhr geöffnet.

„Unsere Filiale bei Rewe (Am Markt 1) hat Heiligabend von 7 bis 14 Uhr und Silvester von 7 bis 16 Uhr geöffnet“, heißt es von der Bäckerei Brinker. Auch hier: Am 25. und 26. Dezember sowie Neujahr ist geschlossen.

Die Bäckerei Döbbe gibt es an der Homberger Straße. Auch hier gibt es über die Weihnachtsfeiertage keine Brötchen. Heiligabend ist bis 13 Uhr, Silvester: bis 14 Uhr geöffnet.

Die Bäckerei Horsthemke an der Steinstraße hat Heiligabend bis 14 Uhr, Silvester bis 18 Uhr geöffnet. An den restlichen Feiertagen ist die Filiale geschlossen.

Die Backstuben Malzers haben am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ebenfalls nicht geöffnet. An der Uerdinger Straße (Rewe-Markt) gibt es Heiligabend und Silvester von 7 bis 21 Uhr Brötchen, an der Kleverstraße von 6.30 bis 14 Uhr.

Die Bäckerei Bürgers ist Teil des Lidl-Standortes in Moers-Hülsdonk und muss sich dort nach diesen Öffnungszeiten richten. Demnach ist Weihnachten und Neujahr hier geschlossen, an Heiligabend ist bis 13 Uhr und Silvester bis 14 Uhr geöffnet. Die Leitung verweist auf einen Aushang und rät Kunden, Brötchen in diesen Tagen vorzubestellen.

Das Backwerk (Homberger Straße und Steinstraße) feiert auch Weihnachten – beide Standorte sind demnach geschlossen, gleiches gilt für Neujahr. Heiligabend und Silvester ist bis 14 Uhr (Homberger Straße), bis 12 Uhr (Steinstraße) geöffnet.

Das sind die Infos zu den Bäckereien in Kamp-Lintfort

Sieben Tage im Jahr seien die Geschäfte der Bäckerei Gerhards (unter anderem an der Rundstraße und Eyller Straße) geschlossen, darunter fallen auch Weihnachten und Neujahr, sagt Chef Johannes Gerhards. Heiligabend ist hier bis 12 Uhr, Silvester bis 13 Uhr geöffnet.

Da die Niederrheinische Landbäckerei Berns auch Café- und Restaurantbetrieb in Kamp-Lintfort mit betreibt, gibt es an der Friedrich-Heinrich-Allee auch an den Feiertagen Brötchen – zumindest solange der Vorrat noch reicht, heißt es hier. Geöffnet ist Heiligabend bis 14 Uhr, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ist regulär bis 20 Uhr geöffnet. Silvester macht die Landbäckerei bis 16 Uhr auf, Neujahr gibt es von 7 bis 18 Uhr Brötchen.

Die Bäckerei Holland in Kamp-Lintfort an der Moerser Straße hat Heiligabend und Silvester bis 12 Uhr geöffnet, bleibt aber die folgenden Tage sowie Neujahr geschlossen. In der Filiale im Niersenbruch (Café Brotzeit) ist Heiligabend und Silvester bis 13 Uhr geöffnet, an den Weihnachtstagen und Neujahr ist zu.

Die Bäckerei Hosselmann befindet sich in Kamp-Lintfort im Kaufland im EK3 – und richtet sich demnach den Öffnungszeiten des Discounters. Heiligabend ist bis 14 Uhr geöffnet, Silvester bis 18 Uhr. Weihnachten gibt es auch hier keine Brötchen.

Hier gibt es in Neukirchen-Vluyn und Umgebung Brötchen

Am Donnerstag, 26. Dezember, hat die Landbäckerei Schoma ker an ihren Standorten in Moers und Neukirchen-Vluyn geöffnet – jeweils bis 14 Uhr. Heiligabend und Silvester gibt es in Neukirchen-Vluyn ebenfalls bis 14 Uhr Brötchen.

In der Bäckerei Sonderkamp an der Hochstraße in Neukirchen-Vluyn können Heiligabend bis 12 Uhr Backwaren eingekauft werden, am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag ist hier genauso wie Neujahr geschlossen, Silvester ist bis 13 Uhr geöffnet.

Ähnlich sieht es in der Bäckerei Benter an der Niederrheinallee: Auch hier ist am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag sowie Neujahr geschlossen, Heiligabend ist bis 13 Uhr und Silvester bis 14 Uhr geöffnet.

In Neukirchen-Vluyn ist die Filiale der Landbäckerei Berns über Weihnachten dicht, Heiligabend und Silvester gibt es bis 13 Uhr Brötchen.

An der Falkenstraße hat das Café Nacke über die Weihnachtsfeiertage ebenfalls zu, Brötchen und Backwaren gibt es Heiligabend und Silvester jeweils bis 13 Uhr. Auch Neujahr ist geschlossen.

Auch die Landbäckerei Nöthen hat in Neukirchen-Vluyn und Moers-Kapellen an den Weihnachtsfeiertagen geschlossen. Zu Heiligabend und Silvester gibt es zu folgenden Uhrzeiten Brötchen Vluyner Platz: 8 – 12 Uhr, Inneboltstraße 8 - 13 Uhr, Bendmannstraße (Kapellen): 6 - 12 Uhr.

Wir übernehmen keine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Übersicht. Falls Ihnen Bäckereien auffallen, die in der Übersicht fehlen, kontaktieren Sie uns doch bitte per Mail an: hod@nrz.de