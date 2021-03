Moers und Umgebung: 82 Platzverweise bei Polizeikontrollen

Am Niederrhein. Junge Autofahrer verabreden sich im Internet zu Treffen in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Dinslaken. Für einige hat das Folgen.

Der Polizeieinsatz gegen junge Autofahrer am Freitagabend auf dem Parkplatz am Sportpark Rheinkamp war kein Einzelfall. Auch am Samstag ging die Polizei gegen solche Treffen vor, und zwar in Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn – mit entsprechenden Folgen für einige der Beteiligten.

Wie die Polizei am Montag berichtet, hat es am Wochenende nach Hinweisen aus sozialen Netzwerken auf Parkplätzen und Straßen in Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und auch Dinslaken Kontrollen gegeben. Neben dem Parkplatz am Sportpark waren die Parkplätze an der Hochschule Rhein-Waal in Kamp-Lintfort und an der Himmelstreppe in Neukirchen-Vluyn betroffen.

Die Polizei war am Samstag zwischen 18.30 Uhr und 24 Uhr vor Ort und kontrollierte 60 Fahrzeuge und 89 Personen. Dabei wurden 32 Verwarngelder erhoben und zwei Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Meist waren eine kaputte Beleuchtung an den Wagen, fehlende Ausweise oder Fahrzeugscheine oder Warndreiecke zu bestanden. 82 Personen erhielten einen Platzverweis.

Ein Beifahrer musste wegen seines aggressiven Verhaltens auf dem Parkplatz in Rheinkamp in Moers kurzfristig in Gewahrsam genommen werden. Bereits am Freitagabend hatten sich hier Anwohnerinnen und Anwohner bei der Polizei gemeldet, um auf ein Treffen aufmerksam zu machen.

Polizei und Enni (als Betreiber) sperrten den Parkplatz anschließend ab. Nach Mitteilung eines Polizeisprechers habe es sich generell nicht vorrangig um Kontrollen der Tuningszene gehandelt. Vielmehr hätten sich 20- bis 25-Jährige zu einfachen Treffen per Auto verabredet.

