Freizeit Moers und Umgebung: 4 Ausflugstipps in den Ferien

Am Niederrhein. Schwimmen, Tiere streicheln und Co: Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort bieten zahlreiche Ausflugsmöglichkeiten in den Ferien.

Jetzt ist es wieder soweit: Die sechswöchigen Sommerferien starten und damit steht die Frage im Raum: Was tun? Die einen fahren in die Berge oder ans Meer, doch für die, die zu Hause bleiben, kann die Zeit sehr lange werden. Die Redaktion hat Ausflugstipps für Familien in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort zusammengefasst. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

1. Abkühlung in den Freibädern in Moers, Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort

Eine nasse Abkühlung bei warmen Temperaturen finden Besucherinnen und Besucher in den Freibädern der drei Städte. Im Kamp-Lintforter Pappelseebad gibt es neben einer großen Liegefläche zum Sonnen auch ein Spring-, Erlebnis- und Kinderbecken. Geöffnet ist das Freibad in Kamp-Lintfort montags bis freitags von 14 bis 19 Uhr, am Wochenende von 10 bis 19 Uhr. Tickets für das Freibad kosten 4,50 Euro, Kinder zahlen 2,50 Euro. Kartenzahlung ist ab 20 Euro möglich. Karten gibt es seit Neuestem auch online unter: https://kamp-lintfort.baeder-suite.de/de/

Großrutschenanlage und der Spraypark sind im Enni-Freibad Solimare die Highlights an heißen Tage, heißt es auf der Internetseite. „Im Spraypark zischt das Wasser aus unzähligen Düsen und Wasserkanonen. Der Wasserspielplatz zeichnet dabei den Flusslauf des Rheins nach und ist ein Paradies vor allem für kleine Kinder. Die Großrutschenanlage bietet fünf rasante Abfahrten. So geht es etwa auf der Reifenrutsche 43 Meter bergab“, schreibt Enni als Betreiber des Bades. Wer es lieber etwas ruhiger mag, kann auf der großen Liegewiese des Freibades entspannen. Geöffnet ist das Freibad täglich von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene kostet 5,40 Euro, Kinder unter 18 Jahren zahlen 3,20 Euro.

Den gleichen Preis (3,20 Euro) zahlen Erwachsene wie Kinder für einen Besuch im Naturfreibad Bettenkamper Meer. Hier finden Wasserfreunde eine echte Abkühlung, denn: Gespeist aus dem Aubruchsgraben geht das Bettenkamper Meer direkt in den Moersbach über. Die Wassertemperatur steigt daher selten über 22 Grad, schreibt die Enni auf der Internetseite des Freibades. Geöffnet ist das Bad von Montag bis Freitag, 14 bis 20 Uhr, samstags und sonntags von 10 bis 20 Uhr. Weitere Infos zu den Enni-Freibädern unter: https://www.enni.de/

2. Der Tierpark Kalisto in Kamp-Lintfort

Alpakas streicheln, Ziegen füttern oder durch die über 600 Quadratmeter große Erlebnisvoliere schlendern, können alle großen und kleinen Gäste im Kamp-Lintforter Tierpark Kalisto. Ausreichend Platz zum Toben gibt es auch, in einem großen Sandkasten und dem neuen Wasser- und Matschspielplatz, der seit Juni 2023 eröffnet ist. Platz für ein Picknick bieten die Sitzmöglichkeiten an verschiedenen Stellen des Tierparks.

Ein Café bietet ebenfalls die Möglichkeit, sich während des Besuchs mit Essen und Trinken zu stärken. Der Tierpark hat von Montag bis Freitag, 11 bis 17 Uhr, geöffnet. In den Ferien gelten für Samstag und Sonntag Öffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr. Der Eintritt für den Tierpark beträgt 4,50 Euro. Kinder unter 4 Jahren dürfen die Tiere kostenlos besuchen. Weitere Infos unter: https://www.kalisto-tierpark.de/

3. Wandern und picknicken in Neukirchen-Vluyn

Schon von weitem sichtbar ist das Hallenhaus auf der Halde Norddeutschland in Neukirchen-Vluyn. Viele Wanderrouten führen zu der im Jahr 2006 errichteten Landmarke. Wer gut zu Fuß ist, kann über die Himmelstreppe zu dem Kunstwerk gelangen und oben angekommen einen „herrlichen Ausblick auf die Region“ genießen, schreibt Niederrhein Tourismus. Tipp der Redaktion: Genügend Essen und Trinken eingepackt, können Familien direkt ein kleines Picknick vor besonderer Kulisse veranstalten. Wer Oma und Opa mit zum Ausflug nimmt, die nicht mehr gut zu Fuß sind, hat auch die Möglichkeit mit dem Auto direkt am Aussichtspunkt zu parken. Die Zufahrtsberechtigung sowie Schlüssel für die Schranken erhalten Besucher beim Stadtmarketing der Stadt Neukirchen-Vluyn. Weitere Infos und Wanderrouten zur Halde unter: https://niederrhein-tourismus.de/freizeit/halde-norddeutschland-mit-hallenhaus-und-himmelstreppe

4. Der Barfußpfad im Moerser Jungbornpark

Über Mulch, Sand und Kiesel können Besucherinnen und Besucher des Repelener Jungbornparks auf dem Barfußpfad wandeln. „Geh-Fühl: gehe und fühle, so könnte die Aufforderung lauten, ein Gefühl der besonderen Art zu erleben“, heißt es auf der Internetseite. Hunde sind auf dem Barfußpfad nicht erlaubt und müssen deshalb draußen bleiben. Erwachsene zahlen 3 Euro.

„Jede erwachsene Person kann ein Kind unter 10 Jahren kostenlos mit sich durchs Drehkreuz nehmen“, schreiben die Betreiber und geben noch einen Hinweis: „Bitte passend Geld mitbringen.“ Es gebe keine Wechselmöglichkeit. Es werden 1 und 2 Euro- sowie 0,50 Cent-Stücke angenommen. Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 20 Uhr. Weitere Infos unter: https://barfusspfad-moers-repelen.de/

