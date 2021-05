Moers und Neukirchen-Vluyn: Zupancic und Sicking im Gespräch

Moers/Neukirchen-Vluyn. Die CDU Moers/Neukirchen-Vluyn muss sich entscheiden: Soll Julia Zupancic zur Landtagswahl antreten oder Raimund Sicking?NRZ Live zum Thema.

Julia Zupancic aus Moers und Raimund Sicking aus Neukirchen-Vluyn möchten bei der Landtagswahl im Mai 2022 im Wahlkreis Moers/Neukirchen-Vluyn für die CDU kandidieren. Die Entscheidung, wer die Kandidatin oder der Kandidat wird, fällt am Samstag bei einer Versammlung in Neukirchen-Vluyn. Bereits am Mittwochabend haben sich beide bei NRZ Live vorgestellt.

Thematisch drehte sich das Gespräch mit Matthias Alfringhaus und Sonja Volkmann, das auf dem Internetportal der NRZ und bei Facebook gezeigt wurde, um die Bildungslandschaft, die lokale Wirtschaft, Mobilität, den Klimaschutz und um die Situation bei der Bundes-CDU. Bei der Frage, wie mit Hans-Georg Maaßen zu verfahren sei, der in Süd-Thüringen zum Bundestagskandidaten gekürt wurde, waren beide wenig begeistert, einig waren sie sich aber darin, dass Armin Laschet gute Chancen habe, nächster Kanzler zu werden.

Zupancic wie auch Sicking befürworten generell eineund damit des Bahnverkehrs, eine Reaktivierung der Strecke Moers-Neukirchen-Vluyn halten beide jedoch für nicht sinnvoll. Sicking sieht die Bildungslandschaft in beiden Städten auf einem guten Weg, er lobte das Projekt Berufskolleg-Campus, „wo der Kreis erhebliches Geld investiert“. Dass die Kosten erneut gestiegen sind, sei „ein Thema, das absolut ernst genommen wird.“

Zupancic sieht die Städte insgesamt beim Thema Bildung gut aufgestellt. Man müsse weiterhin den Fokus darauf legen, dass die Dynamik beispielsweise bei der Digitalisierung beibehalten werde. Sicking erläuterte seine Idee der nachhaltigen Gründungsoffensive und Zupancic stellte heraus, dass es bedeutsame Unternehmen mit neuen Technologien in der Region gibt, was man insbesondere auch in der Pandemie gesehen habe.

