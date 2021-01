Moers und Neukirchen-Vluyn weisen auf Maskenpflicht hin

Moers/Neukirchen-Vluyn. Ab Montag gilt die verschärfte Maskenpflicht. Darauf weisen die Stadtverwaltungen Moers und Neukirchen-Vluyn hin. Auch die Niag informiert.

Durch die neue Coronaschutzverordnung des Landes NRW gilt ab Montag, 25. Januar, auch in Moers eine Veränderung der Maskenpflicht für bestimmte Bereiche. Im Einzelhandel, in Arztpraxen, anderen medizinischen Einrichtungen, Gottesdiensten und im öffentlichen Nahverkehr müssen medizinische Masken – wie OP- oder FFP2-Masken oder vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckungen nach der europäischen Normen KN95/N95 – getragen werden. Dies gelte auch für das Rathaus und andere städtische Einrichtungen, teilt die Stadtverwaltung Moers mit. Die sogenannten Alltagsmasken dürften weiter beispielsweise im Freien in den festgelegten Bereichen der Innenstadt, auf den Wochenmärkten und auf Spielplätzen sowie in Schulgebäuden verwendet werden.

Und auch die Niag-Unternehmensgruppe weist auf die Maskenpflicht hin. Die Fahrgäste werden in den kommenden Tagen mit Durchsagen, Aushängen und durch die digitalen Informationskanäle über die geänderten Vorgaben informiert, heißt es in einer Mitteilung an die Redaktion. Im Sinne der Gesundheit aller Fahrgäste und der Fahrerinnen und Fahrer seien alle Kundinnen und Kunden aufgefordert, sich an die neuen, verschärften Regelungen zu halten. So bleibe der Nahverkehr weiter ein sicherer und verlässlicher Verkehrsträger.

Die Unternehmensgruppe unterstütze die aktuellen Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz zur Eindämmung der Corona-Pandemie. „Auch unter den verschärften Regelungen kommen wir unserem öffentlichen Auftrag nach. Mit unseren Hygienestandards stellen wir die Mobilität im ÖPNV in der Region sicher. Seit Beginn der Corona-Pandemie setzen wir für den Infektionsschutz zum Beispiel auf erhöhte Reinigungsintervalle der Fahrzeuge, Lüftungskonzepte in den Fahrzeugen, Schutzscheiben in allen Bussen und vieles mehr“, betonte der Vorstand der Niag.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Infektionslage des Coronavirus und der aktualisierten Schutzverordnung des Landes verschärft auch die Stadtverwaltung Neukirchen-Vluyn ihre Coronaschutzmaßnahmen. Ab Montag, 25. Januar, ist das Tragen einer sogenannten OP-Maske für Bürgerinnen und Bürger sowie Beschäftigte im Rathaus und den Außenstellen der Verwaltung verpflichtend. Auch hochwertige Schutzmasken (FFP2) sind möglich. Das Tragen textiler Masken (Alltagsmaske oder Community-Maske) ist nicht mehr gestattet. Die Stadtverwaltung bittet dringend um Beachtung im Sinne des gegenseitigen Schutzes.