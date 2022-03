Moers und Neukirchen-Vluyn: SPD-Basis kritisiert Schröder

Moers/Neukirchen-Vluyn. Wegen Putins Krieg in der Ukraine: Zuerst forderte der Ortsverband Moers den Altkanzler zum Parteiaustritt auf, jetzt mehren sich die Stimmen.

In Moers fordern jetzt auch die SPD-Ortsvereine Rheimkamp und Kapellen, Neukirchen-Vluyn und der Moerser Stadtverband den Parteiaustritt von Altkanzler Gerhard Schröder.

Das geht aus einer Mitteilung vom Freitag hervor. Bereits am Donnerstag hatten die beiden Vorsitzenden des Ortsvereins Moers, Monika Barwitzki-Graeber und Ibrahim Yetim Schröder den Austritt nahegelegt. Schröder ist unter anderem Aufsichtsratschef beim russischen Ölkonzern Rosneft. „Trotz einiger inhaltlicher Meinungsverschiedenheiten hat Gerhard Schröder unbestritten große Verdienste um dieses Land und auch unsere Partei,“ so Stephan Kosin aus Kapellen.

„Nun aber ist die Zeit gekommen, sich klar zu positionieren und entweder sein Engagement in russischen Unternehmen oder seine Mitgliedschaft in der SPD aufzugeben“, erklärt Anja Reutlinger aus Rheinkamp in der Mitteilung weiter. „Wir erwarten ebenfalls von ihm, dass er sich deutlich von Wladimir Putin distanziert. Ansonsten lädt er zumindest moralisch auch Schuld auf sich selbst“, so Elke Buttkereit aus Neukirchen-Vluyn. Frank Lehmann, Stadtverbandsvorsitzender in Moers: „Ein Sozialdemokrat kann niemals an der Seite eines Kriegstreibers stehen.“

