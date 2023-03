Moers und Neukirchen-Vluyn: So ist Enni vom Streik betroffen

Moers/Neukirchen-Vluyn. Dienstleister Enni ist auch am Freitag vom Warnstreik der Gewerkschaft Verdi betroffen. Im Überblick: Was geht – und was nicht geht.

Am morgigen Freitag treffen die Warnstreikaktionen der Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) auch wieder zahlreiche Einrichtungen der Enni-Unternehmensgruppe. Wie bei der zweiten Streikwelle zu Wochenbeginn bleiben die Bäder in Moers und Neukirchen-Vluyn erneut für den Vereinssport, für Kurse und auch während der öffentlichen Schwimmzeiten ganztägig geschlossen.

Vorstand Lutz Hormes zu weiteren Maßnahmen: „Die regulären Abfuhren der Rest-, Bio- und Altpapiertonnen sowie die Straßenreinigung fallen in Moers weitgehend aus.“ Dabei treffen die Streikaktionen Enni laut einer Mitteilung gleich doppelt, da sie die Planungen für die jeweils um einen Tag versetzten nachträglichen Abfuhren in den bereits am Dienstag ausgefallenen Kehr- und Entsorgungsbezirken über den Haufen werfen. Hormes: „Die Folgen werden uns bis weit in die kommende Woche beschäftigen.“

Da Enni keinen Einfluss auf die Streikaktionen habe, bittet Hormes Moerser um Verständnis, dass sein Unternehmen nun vor allem bei den nachträglichen Abfuhren in der Bezirken Prioritäten setzen wird. „Wir werden uns auf die Abfuhr von Rest- und Bioabfällen sowie Sperrgut konzentrieren. Die Straßenreinigung und die Abfuhr der Altpapiertonnen werden wir in den betroffenen Bezirken erst beim nächsten regulären Termin durchführen.“

Gleich zwei Streikaufrufe innerhalb einer Woche hatte es auch in Moers lange nicht gegeben, heißt es in der Mitteilung. Am Freitag werde Enni zwar den Kreislaufwirtschaftshof öffnen und in Moers-Repelen den Restabfall abholen, in Moers-Eick falle die komplette Tour aber aus. Auch die Bio- und Altpapiertonnen blieben in den Freitagsbezirken stehen.

Wie bereits am Dienstag angekündigt wird Enni laut Entsorgungsleiter Ulrich Kempken, die Abfuhr der Restmüll- und Biotonnen sowie Sperrgut sukzessive nachholen. „Wir werden die betroffenen Bezirke hierzu auch am Samstag anfahren. Deswegen sollte herausgestellte Sperrmüll und auch die Restabfall- und Biotonnen unbedingt an den Straßen stehen bleiben.“

Kempken hofft, dass er die ausgefallenen Touren bis Mittwoch sukzessive nachholen kann. Etwas besser sieht es für Kempken bei der Leerung der öffentlichen Papierkörbe aus. „Hier streikt nur ein Teil der Belegschaft, sodass wir hier weitgehend aktiv sein werden.“ Die Altpapiertonnen in den Abfuhrbezirken dieser Woche sollten Moerser aber wieder auf die Grundstücke ziehen.

Was der Kreislaufwirtschaftshof annimmt

Wer hier nicht bis zur nächsten regulären Abfuhr warten kann, dem empfiehlt Kempken auf den Kreislaufwirtschaftshof auszuweichen. „Hier können Moerser von sieben bis 18 Uhr neben Papier auch Sperrgut, Grünschnitt und nahezu alle anderen Abfallarten anliefern.“

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland