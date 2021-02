Moers und Neukirchen-Vluyn: Jäger werden diffamiert

Moers/Neukirchen-Vluyn. Laut Kreisjägerschaft ist in Moers und Neukirchen-Vluyn ein beleidigender Aufkleber in Umlauf. Die Betroffenen behalten sich eine Anzeige vor.

Jägerinnen und Jäger sind mit Aufklebern diffamiert worden. Darauf weist Sebastian Falke von der Kreisjägerschaft Wesel hin.

Die Aufkleber („Ich bin ein Arschloch – ich schieße auf Tiere“) seien an Jäger per Post verschickt, an Hochsitze geklebt und in Moers und Neukirchen-Vluyn an Straßenlaternen platziert worden. Falke: „Es handelt sich um Beleidigung und Vandalismus. Beides wird die Kreisjägerschaft Wesel nicht akzeptieren. Die betroffenen Jäger behalten sich eine Anzeige vor. Es bedarf dringend einer Versachlichung jedweder Diskussion über Jagd, Natur- und Tierschutz. “

