Moers und Neukirchen-Vluyn: Einbrecher fliehen unerkannt

Moers/Neukirchen-Vluyn. In Moers und Neukirchen-Vluyn haben Hausbesitzer über Weihnachten Einbrecher in die Flucht geschlagen. Die Polizei bittet jetzt um Hinweise.

Über Weihnachten hat es in Moers und Neukirchen-Vluyn Einbrüche gegeben. Eine aufmerksame Hausbesitzerin und ein aufmerksamer Hausbesitzer konnten jedoch Schlimmeres verhindern, wie die Polizei am Montag berichtete.

Am Samstagabend gegen 18.40 Uhr bemerkte ein 56-jähriger Hauseigentümer aus Neukirchen-Vluyn, dass sich sich dunkel gekleidete Personen im Garten seines Reihenhauses an der Grabenstraße aufhielten. Als der Mann vom ersten Obergeschoss nach unten in den Hausflur lief, hörte er laute Geräusche und stellte fest, dass Unbekannte seine Hauseingangstür aufgebrochen hatten.

Die Täter ergriffen die Flucht in Richtung Niederrheinallee, als sie den Eigentümer bemerkten. Beide Täter waren dunkel gekleidet. Eine weitere Beschreibung ist nicht möglich. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Neukirchen-Vluyn, 02845 /30920.

Am Sonntag überraschte eine 52-jährige Hauseigentümerin in Moers gegen 19.15 Uhr Einbrecher in einem Reihenhaus an der Straße Am Pandyk. Als die Moerserin nach Hause kam, hörte sie Geräusche aus dem Inneren des Hauses. Sie verließ daraufhin ihre Wohnung und bat ihre Nachbarn im Hilfe.

Schränke und Schubladen durchwühlt, eine Geldkassette geklaut

Als sie mit Unterstützung zurückkam, hatten die Täter bereits die Flucht ergriffen. Die Unbekannten hatten sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung verschafft, Schränke und Schubladen durchwühlt und eine rote Geldkassette entwendet. Eine Beschreibung der Täter liegt nicht vor. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, 02841 / 1710.

Über Weihnachten hatte es auch in Kamp-Lintfort einen Einbruch gegeben.

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland