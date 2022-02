Moers und Kamp-Lintfort bereit zur Aufnahme von Ukrainern

In Neukirchen-Vluyn und Kamp-Lintfort sind Aktionen gegen den Krieg in der Ukraine geplant.

Am Niederrhein. Moers und Kamp-Lintfort versichern, dass sie Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen können. Geplant sind auch eine Demo und ein Friedensgebet.

Die Stadt Moers kann bei Bedarf kurzfristig Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen. In einer Unterkunft an der Essenberger Straße gebe es vier freie Plätze, sagte Rathaussprecher Klaus Janczyk am Montag auf Anfrage. In der Container-Siedlung an der Filder Straße könne man aktuell sogar bis zu 60 Personen unterbringen. Darüber hinaus bestehe die Möglichkeit, rund 50 alleinstehende Männer von der Filder Straße zur Unterkunft an der Franz-Haniel-Straße zu verlegen.

Wie Klaus Janczyk weiter erklärte, stehe die Stadt in Kontakt mit der Landesregierung. Derzeit sei aber unklar, ob oder wann Flüchtlinge kommen werden: „Wir sind vorbereitet“, so Janczyk. Man habe zudem Angebote erhalten, Privatwohnungen als Unterkünfte zu mieten. Man werde im Übrigen Kontakt zu ehrenamtlichen Helfern aufnehmen. Das „Netzwerk Moers Mitte“, das 2015 entstanden und weiter aktiv ist, könne aus dem Stand 20 bis 30 Ehrenamtler aufbieten, sagte dessen Sprecher Stephan Nies der Redaktion: „Wir sind gut organisiert. Da reicht eine Whatsapp-Nachricht.“

Bürgermeister wirbt für Teilnahme am Friedensgebet in Kamp-Lintfort

Auch Kamp-Lintfort wird Menschen aus der Ukraine aufnehmen, versicherte Bürgermeister Christoph Landscheidt. Er verwies darauf, dass sich die Stadt der Initiative „Sichere Häfen“ angeschlossen hat. Momentan sei der Bedarf aber kaum einzuschätzen: „Wir werden bereit sein.“ Landscheidt wirbt für die Teilnahme am Friedensgebet, mit dem die Stadt und der Theologenkreis am Mittwoch, 2. März, um 18 Uhr ein Zeichen gegen den Krieg setzen wollen (Lokalseite 3).

Zu einer überparteilichen Demonstration gegen den Krieg rufen, wie berichtet, unter anderem Grüne, SPD, CDU und FDP Neukirchen-Vluyn für Dienstag, 1. März, auf. Die Kundgebung auf dem Vluyner Platz beginnt um 17 Uhr. (wit)

Täglich wissen, was in Moers und Umland passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland