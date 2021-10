Moers und Enni planen sofortigen Abriss der Cölve-Brücke

Moers/Rheinhausen. Die Stadt Moers und Enni haben mit Planungen für den sofortigen Abriss der Cölve-Brücke begonnen. Seit Dienstag ist der Zugverkehr eingestellt.

Jetzt ging doch alles schneller als erwartet. Die Cölve-Brücke soll sofort abgerissen werden. „Das Ganze hat eine unheimliche Dynamik bekommen“, sagte der Sprecher der Stadt Moers, Thorsten Schröder, am Donnerstagnachmittag. Gemeinsam mit ihrer Tochter Enni Stadt& Service Niederrhein AöR hat die Stadt mit den Planungen für den sofortigen Abriss des maroden Bauwerks zwischen Moers-Schwafheim und Duisburg-Rheinhausen begonnen. Die Brücke wurde wegen des schlechten Zustands am Freitag, 1. Oktober, komplett gesperrt.

Der Zugverkehr ist seit Dienstagabend, 5. Oktober, eingestellt. „Sicherheit war das oberstes Gebot bei diesen Entscheidungen“, sind sich Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link und der Moerser Bürgermeister Christoph Fleischhauer einig. Moers kooperiere bei der Abrissplanung eng mit der Stadt Duisburg, den Wirtschaftsbetrieben Duisburg und der Deutschen Bahn, heißt es weiter.

Am Donnerstagmorgen hatte es ein Treffen am Ort gegeben; ein Gutachter hatte dazu kurzfristig einen Termin eingeräumt. „Die Bahn hat uns ein Fahrzeug zur Verfügung gestellt, mit dem man in der Lage ist, eine Begutachtung der Brücke durchzuführen“, sagt Thorsten Schröder. Insofern entfällt der ursprünglich dafür avisierte Termin Mitte Oktober. Eine erste Einschätzung habe gereicht, sagt Schröder. So habe man schon zu diesem Zeitpunkt ungeachtet der gutachterlichen Bewertung den Abriss festgelegt. Nun gilt es, die genaue Abrisstechnik festzulegen und die Angebote von Firmen zu sichten.

„In Anbetracht der Bedeutung der Bahnverbindung arbeiten alle Beteiligten gemeinsam an dem Ziel, möglichst schnell einen gesicherten Zustand herzustellen - ungeachtet der Zuständigkeiten“, erläutert Bürgermeister Fleischhauer. „So können wir wegen der bereits bestehenden Sperrung sofort tätig werden und dann die Flächen auch lastenfrei übertragen“, ergänzt er mit Blick auf die Nachbarstadt.

Duisburg plant nach einer Gebietsübertragung den Neubau. Der genaue Zeitplan für den Abriss wird nach Angaben der Stadt Moers derzeit noch erarbeitet. Ein erstes Treffen mit möglichen Abrissunternehmen hat bereits stattgefunden. „Die Zusammenarbeit ist ausgezeichnet“, lobt Fleischhauer. „Und das in der Kürze der Zeit in einer schwierigen Situation.“ Wie der Moerser Stadtsprecher Thorsten Schröder betont, wolle man jetzt die Kompetenzen bündeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland